RTÜK’e borçlu kanalın yayını durduruldu

Rize’den uydu aracılığı ile yayın yapan Kaçkar Televizyonu, Türksat’a olan borcunu ödeyemeyince yayını durduruldu.

1990 yılında karasal olarak yayın hayatına başlayan Kaçkar Televizyonu, yakın bir dönemde frekans kiralayıp, Türksat uydusu aracılığı ile ulusal yayına geçti. Karadeniz kültürünü ulusalda tanıtmaya çalışan televizyon kanalı, Türksat’a borcunu ödeyemeyince yayını durduruldu. Televizyon sahiplerinden Osman Delihasan, düşük reklam gelirlerinin yanında yüksek maliyetlerle yayıncılık yapmaya çalıştıklarını belirterek bu durumu sürdüremediklerini söyledi. Delihasan, “Her ay Türksat’a 100 bin lira kapasite ücreti ödeyen bir yerel kuruluş bu maliyetleri hangi gelirle karşılayabilir? Aylardır Türksat’a olan borçlarımızı ödemekte güçlük çekiyoruz. Binbir emekle maliyetimizin yarısı kadar geliri bile elde edemiyoruz. Türksat’a olan borçlarımız arttı. Üstüne üstlük RTÜK de idari para cezalarıyla adeta yayınlarımızı sonlandırmamızı istiyor” dedi. AA

Okunma Sayısı: 183

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.