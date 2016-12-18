Şehitler Tepesi'ne ziyaretçi akını sürüyor

Her gün gün binlerin ziyaret ettiği Şehitler Tepesi'nde bugün de teröre lanet yağdı.

Terörist saldırının yaşandığı yere karanfiller bırakanlar şehitler için dua etti. GÖRME ENGELLİLER TERÖRE KARŞI SOPALARINI KALDIRDI Engelliler, bisiklet, motor ve antika otomobil tutkunları, İstanbul Anadolu Yakası Romanları ve daha birçok grup.. Şehitler Tepesi'nde “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" ve “Kahrolsun PKK" sloganları yükseldi bugün de. Anadolu Engelliler Birliği Derneği İstanbul Şubesi üyesi görme engellileri de şehitler tepesine geldi, şehitleri andı, tekbir getirdi. Duaların ardından görme engelliler sopalarını havaya kaldırarak “Kahrolsun PKK" sloganları attı. Beşiktaş ve Kayseri şehitleri için saygı duruşu yapanlar birlikte İstiklal Marşı'nın okudu, birlik ve beraberlik mesajı verdi. DHA

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