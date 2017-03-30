Ve hamsi sezonu kapandı: Vatandaş ucuz hamsiye hasret kaldı!

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Karakaş,"Hamsi sezonu tamamen kapandı diyebiliriz. Eylül ayına kadar hamsi avlanması serbest ancak hamsi yok." dedi.

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hamsi avı için denize açılan balıkçılar, elleri boş dönüyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, yaptığı açıklamada, bölgede kıyı balıkçılığının dışında balıkçılık faaliyetinin kalmadığını söyledi.

Özellikle hamsi avının tamamen bittiğini aktaran Karakaş, "Hamsi çok az çıkıyor. Hamsi sezonu tamamen kapandı diyebiliriz. Eylül ayına kadar hamsi avlanması serbest ancak hamsi yok. Diğer balık türleri az da olsa yakalanıyor. Sezonun sonuna yaklaşılırken artık balıkçılarımız hamsi ağlarını onararak önümüzdeki sezona hazır hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

"Tezgahlarda taze hamsi yerine buzhane hamsi göreceğiz"

Tezgahlarda artık görülen hamsinin çoğunun buzhane balığı olduğunu dile getiren Karakaş, şöyle devam etti:

"Hamsi şu anda bölgemizde tamamen bitmiş durumda. Tezgahlarda satılan hamsinin yüzde 99'u buzhane hamsisi, kıyı balıkçılarının tutmuş olduğu hamsi oluyor. O da 20 liradan satışa sunuluyor. Geneli donmuş hamsi oluyor. Ekim ayına kadar tezgahlarda taze hamsi yerine buzhane hamsi göreceğiz. Fiyatları da buzhane hamsi 15 liradan taze hamsi 20-23 liradan satılıyor. 4 tezgah varsa bunun bir tanesinde taze hamsi olabiliyor."

Tezgahlarda çok az miktarda balık olduğunu, onların da fiyatlarının yüksek olduğunu belirten Karakaş, "Şu anda mezgit, barbun var. O da çok az miktarda. Zaten fiyatlardan da belli. İnce barbunun kilogramı 30 lira civarında. İri mezgitin kilogramı 30 lira civarında. Şu son zamanlarda kefal tezgahlarda kendini göstermeye başladı. Az olsa da dışarıdan istavrit geliyor." diye konuştu.