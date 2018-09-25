"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Risale-i Nur neden emsalsizdir? - 2

Abdullah Demir
25 Eylül 2018, Salı
Günümüzde bilimler felsefeden ayrılıp bağımsız disiplinler haline gelse de felsefenin etkisinden kurtulamamışlardır.

Felsefenin konusu olan metafizik meseleler, bilimlerin dayandığı temel ilkeleri ele almaktadır. Dolayısıyla Batı medeniyeti için Batı felsefesi önemli olmaya devam etmektedir. Felsefenin Batı medeniyeti içerisinde yaptığı görevi, günümüzde İslam dünyasında Risale-i Nurlar gerçekleştirmektedir. Müslümanlar hangi bilim dalı ile uğraşırsa uğraşsın, Batı felsefesini referans alma ihtiyacı duymadan, Risale-i Nurları esas kabul edebilirler ve temel ilkelerini oradan alabilirler. Hatta Batı medeniyetinin içerisinde kaybolmak istemiyorlarsa, Risale-i Nurları referans almak zorundadırlar. Aksi halde Batı medeniyetinin taklitçisi, modern kölesi olmaktan kurtulamazlar. Mevcut durumumuzda kurtulamadığımızı açık şekilde göstermektedir.

Müslümanların Batı’dan bilimleri transfer etmeleri de bir çözüm yolu olmamıştır. Batı’nın fennini, tekniğini alıp kültürünü, ahlakını onlara bırakma düşüncesi başarılı olmamıştır. Diğer milletler gibi Müslümanlar da Batı medeniyetinin boyası ile boyanmışlar, kendi değerlerini kaybetmişlerdir. Çünkü Batının fen ve tekniği de felsefesine dayanmaktadır. Fizik, kimya, biyoloji öğrenirken farkında olmadan ya da olarak Batının felsefi anlayışını da almış olmaktayız. Bunu İslam dünyasının Yunan felsefesi ile ikinci olarak yüzleşmesi kabul etmek yanlış olmaz. Zira Batı felsefesi de Yunan felsefesinin bir devamıdır. Risale-i Nurlar Batı felsefesinin alternatif bir düşünce sistemi kurmuş ve Müslümanların önüne koymuştur. Ancak çeşitli sebeplerle Müslümanlar bu emsalsiz hazinenin farkında değildir. Daha somut şekilde ifade edecek olursak modern bilimleri tahsil eden bir Müslümanların, Risale-i Nurların bakış açısına sahip olmadıkları takdirde, Batı medeniyetinin yok edici etkisinden kurtulmaları mümkün değildir.

Risale-i Nurların Müslümanlar için vazgeçilmezliğini vurgularken, felsefe düşmanlığı da yapmamak lazım. Geçmişte felsefe düşmanlığı yapmanın zararını, bilim ve teknolojide geri kalarak fazlasıyla yaşadık. Risalelerde karşı olunana felsefenin ateist ve İslam’a uymayan kısımlarıdır. İslam felsefesi ya da hikmet, Müslümanlar için öğrenilmesi gereken disiplinlerdir. Esasında Risale-i Nurlar da bir İslam felsefesi ya da hikmet eserleri olarak düşünülebilir.

Risale-i Nurlar, bir İslam âliminin Batı felsefesine vermiş olduğu bir cevaptır. Bu bakış açısı ile okunduğunda Risalelerin felsefî görüşlere cevap teşkil ettiği açıkça görülür.

Risale-i Nurların diğer İslamî eserlerden farklı olduğu hemen anlaşılır. İlk defa Risale-i Nur okuyan biri bu farklılığı hemen fark eder. Bilinen ifadesi ile din ilimleri ve fen ilimlerini bir araya getiren bir düşünce yapısına sahip olması, Risale-i Nurların en temel farkıdır. Bu sadece Bediüzzaman Said Nursî’nin din ilimleri kadar fen bilimlerine de önem veriyor olması demek değildir. Batı düşüncesinde klasik mantığın yerini modern mantığın ve tümdengelimin yerini tümevarımın almasında olduğu gibi, Risale-i Nurlarda da modern mantık ve tümevarım düşünce yöntemi öne çıkarılmıştır. Diğer İslamî eserlerde iman esasları, tümdengelim yöntemi kullanılarak akla dayalı çıkarımlarla ispat edilmeye çalışılmıştır. Risale-i Nurlarda ise tümevarım yöntemi ağırlıklı olarak kullanılmış, zihin dünyasından çıkıp varlığın kendisiyle yüzleşilmiş, atomdan güneş sistemine, çekirdekten çınara, gülden bülbüle her bir varlıktan Yaratıcı’ya ulaştıran deliller bulunmuştur. İşte bu düşünme sistemi Risale-i Nurları diğer İslamî kitaplardan ayıran en önemli farklardan birisidir.

Batı düşüncesi ile karşılaşan diğer İslam âlimleri de değerli eserler kaleme almışlardır. Ancak Risale-i Nurların onlardan farkı, Batı felsefesinin hakikat tasavvuruna alternatif olacak şekilde İslamî ve küllî bir hakikat tasavvuru geliştirmiş olmasıdır. Hakikat tasavvuru ya da düşüncesi, varlığın kendisine dayandığı gerçekliktir. Bazı filozoflar hakikat tasavvurunu varlığın dışında bir âlemde aramış, bazıları varlığın içinde aramış, bazıları ise varlığın kendisine dayandığı bir hakikat, bir gerçeklik yoktur, sadece madde vardır demişlerdir. Diğer İslamî eserlerde klasik mantık ve tümdengelim yöntemi kullanıldığı için, varlığın dışında hakikat tasavvuru olduğu kabul edilmiştir. Risale-i Nurlarda ise “Allah’a giden yollar, mahlukatın nefesleri sayısı kadardır” prensibi gereği her varlıkta hakikat güneşinin ışığı aranmış ve bulunmuştur.

Risale-i Nurların düşünce sistemi küllîdir, yani Yaratıcı (Allah cc), varlık ve insanı bütün olarak incelemekte, dinî ilimleri ve diğer ilimleri (fen, sosyal bilimler vs) kapsamaktadır. Bu açıdan Risale-i Nur, metafizik meselelerde klasik mantığın temel akıl yürütme yöntemi olan tümevarımı kullanmaktadır. Böylece Risale-i Nurlarda tümevarım, tümdengelim ve örnekleme yöntemleri birlikte kullanılmış olmaktadır.

Sonuç olarak Risaleler İslam dininin, kültürünün, medeniyetinin, medrese geleneğinin Batı medeniyetine hakkıyla ve ilmî olarak meydan okumasıdır. Bu meydan okuma kuru sözden ibaret değildir, içi doludur, din ve ilimle yoğrulmuştur, çağın gereklerine uygundur, Müslümanlar için vazgeçilmezdir, yeri doldurulamazdır, alternatifsizdir, Müslümanların ilim seviyesi müellifinin ve çağın ilim seviyesini yakalayamadığı için bâkirdir, anlaşılması için Müslümanların ilimle olan asırları bulan ayrılıklarını bitirmelerini beklemektedir.

 

Etiketler: Risale-i Nur
Okunma Sayısı: 123
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Af teklifi Meclis'te

    Yılın futbolcusu belli oldu

    Okul korkusunu yenmek ekip işidir

    Bereketli topraklar sahipsiz

    Kadıköy'de beraberlik

    Yine İsrail'i işaret etti

    İnternetten yayına MİT izni şartı

    Okul polisi uygulamasında yeni talep: Silahla gezmesinler

    Ücretli öğretmenlik tartışmaları bitmiyor

    Online para işlemlerinde dikkat!

    Sporda altın hafta: 68 madalya kazandık

    'Görüşmenin hiçbir etkisi olmayacak'

    'Şu berbat gerçeğin altını çizmek istiyorum'

    Hollanda ile yeni dönem: Ankara Büyükelçisi Kwaasteniet, Türkiye'ye geldi

    Yusuf Nazik tutuklandı

    Barışçıl gösterilere çok sert müdahale: Bir Filistinli daha şehit oldu

    Gazetelerde işten çıkarmalar artabilir

    Otomotivde büyük daralma

    UNICEF: Trablus'ta 500 bin çocuk doğrudan tehdit altında

    Müslüman olan Norveçli sayısı artıyor: 'Okuyarak, araştırarak İslam'ı seçiyorlar'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Af teklifi Meclis'te
    Genel

    Zulme rıza zulümdür
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ders kitaplarında Atatürkçülüğe tamgaz devam
    Orhan GÜLER

    “Din adına baskı ve zulüm dine ve diyanete zarar verir”
    Ahmet BATTAL

    Kayıp hafızalar ve dosyaları
    Hasan GÜNEŞ

    Türkiye - ABD İlişkileri - 2: Amerikan Ambargosu ve gerilen ilişkiler
    Faruk ÇAKIR

    Çok şey mi istiyoruz?
    Cevher İLHAN

    Faize karşı “yüksek faiz politikası!”
    Genel

    Darbecilerin yanında olanlar bizi “Demirelcilik”le suçladı
    Ali FERŞADOĞLU

    Din var oldukça cemaatler de yok edilemez!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.