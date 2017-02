Köprü dergisinin ‘Başkanlık Sistemi’ temalı son sayısında yazdığım yazımın bir yerinde, başka bir yazara atıf yaparak şu ifadelere yer vermiştim:

“Başkanlık sistemi parlamenter sisteme göre daha katıdır.

“Yürütme gücünü tek başına kullanan Başkanın sabit bir süre için seçilmesi ve bu süre içinde düşürülememesi sisteme katılık getirmektedir.

“Başkanın düşürülmesine ancak vatana ihanet ve rüşvet gibi ağır suçlar nedeniyle istisnaî olarak ve parlamentonun nitelikli çoğunlukla aldığı bir kararla imkân bulunmaktadır.

“Oysa, parlamenter sistemde gensoru yoluyla hükümetin düşürülmesi imkânı her zaman vardır.

“Başkanlık sisteminde Başkan ile Meclis çoğunluğunun aynı siyasal partide olması durumunda sistemin kilitlenmesi ihtimali bulunmaktadır.

“Başkanlık sistemi toplumda kutuplaşmayı güçlendirir.

“Kazananın her şeyi aldığı, kaybedenin her şeyi kaybettiği bir sistem uzlaşmayı değil, kutuplaşma eğilimlerini teşvik eder (Türmen, t24. com. tr)”.

Bunu okuyan M. U. isimli okuyucum şu maili gönderdi bana:

“Selâmünaleyküm, Köprü’deki yazınız için tebrikler.

Sayfa 40’ta ‘Başkan ile Meclis çoğunluğunun aynı partide olması’ denilmiş.

Sanki ‘ayrı’ olması gerekiyor”.

Belli ki bir yanlış anlaşılma vardı.

Cevaben şu maili kendisine gönderdim:

“Sayın M. U. hassasiyetiniz için teşekkürler.

‘Ayrı’ değil ‘aynı’ demek doğrusudur.

“Burada şu denmek isteniyor:

“Başkan ve Meclis çoğunluğu aynı partide olursa, Başkanı indirmek veya suçlamak zor olur.

“Kazanan her şeyi kazanır, kaybeden her şeyi kaybeder.

“Bu anlamda sistem kilitlenir.

“Bir görüşe göre, her ikisi tek partide olunca istikrar olur, her şey rahatlıkla yapılabilir, farklı partilerde olursa veya koalisyon olursa sistem kilitlenir denilir.

“Burada bu görüşün tersi bir görüş söz konusudur”.

Bu vesile ile konuyu bütün okuyucularımla paylaşmak istedim.