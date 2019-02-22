"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2019 CUMA - YIL: 50

Hazır gıdalar çocukların çene gelişimini olumsuz etkiliyor

22 Şubat 2019, Cuma 15:19
Türk Ortodonti Derneği Üyesi Prof. Dr. Bakkalbaşı, "Sürekli çok yumuşak ve sağlıksız hazır gıdalarla beslenme, çene kaslarının yeterince fonksiyon görmemesine, çene gelişiminde problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir." dedi.

Prof. Dr. Bakkalbaşı, tüm çocukların 7-8 yaşlarında ortodontik kontrolden geçmesi gerektiğini, çocuğun dişlerinin düzgün görünebileceğini ancak sadece bir ortodonti uzmanının problem olup olmadığını belirleyebileceğini anlattı.

7-8 yaşlarında çoğu çocuğun ağzında süt dişleriyle birlikte daimi birinci azı ve daimi ön keser dişlerinin bulunduğunu aktaran Bakkalbaşı, ortodonti uzmanının bu dönemde yaptığı bir muayene sırasında çene gelişimini ilgilendiren ya da sürmekte olan daimi dişlerle ilgili gizli kalmış bazı problemleri fark edip müdahale ederek problemin daha da büyümesine engel olabildiğini söyledi.

Bazen problem fark edilse bile acil bir tedavi önerilmeyebileceğini belirten Bakkalbaşı, dişi, çene yüz gelişimi devam ederken izlemenin ve ideal tedavi zamanına karar vermenin tercih edilebileceğini vurguladı.

"Süt dişlerinde oluşan çürüklerin tedavisi çok önemli"

Bakkalbaşı, süt dişlerinde oluşan çürüklerin tedavi edilmesinin çok önemli olduğunu, eğer dişin tedavisi mümkün değilse ve gereğinden önce çekilmesi gerekiyorsa mutlaka yer tutucu yapılması gerektiğini, bu sayede ortodontik problemlerin ortaya çıkmasının engellenebileceğini ifade etti.

Süt dişi çekiminin hatalı yapılması ya da çekilen dişten parça kalmasının, alttan gelen daimi dişlerin eğri çıkmasına veya gömülü kalmasına neden olabileceğine işaret eden Bakkalbaşı, şöyle devam etti:

"Çocukların özellikle uyku sırasında rahatça nefes alıp vermeleri ve burun solunumu yapmaları çene-yüz gelişimleri açısından önemlidir. Horlama ve ağız açık uyuma sorunlarının nedeni mutlaka bulunmalıdır. Bu çocukların ortodontist ve kulak burun boğaz uzmanıyla birlikte değerlendirilmeleri önemlidir. Aşırı büyümüş geniz eti ve bademciklerin alınması gerekebilir. Üst çene darlığı, geriliği, alt çene geriliği gibi çene yüz gelişimini ilgilendiren problemler ortaya çıkmış ise ortodontik tedavi planlanabilir. Her çocuk kendi anne, babasının genetik özelliklerini taşır, ailede var olan alt çene büyüklüğü ya da geriliği gibi özellikler çocukta da görülebilir. Bazen doğuştan diş sayısında eksiklik olabilir bu da genetik geçişli bir problemdir. Babadan iri diş, anneden küçük çene yapısı özelliğini alan bir çocukta çapraşık diş dizilimi olması kaçınılmazdır."

"Ortodontik tedavi erken yaşta daha kolay gerçekleştiriliyor"

Prof. Dr. Bakkalbaşı, ortodontinin teknolojik gelişmelerle yakından ilgili bir bilim dalı olduğuna dikkati çekerek, "Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ve özellikle üç boyutlu görüntüleme tekniklerinin yaygın olarak kullanılması görünmez, şeffaf plaklar, kişiye özel üretilmiş braket ve teller, dişlerin arka yüzeyine yapıştırılan teller, porselen braketler, beyaz kaplı teller gibi yüksek teknolojili ürün ve tedavi tekniklerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır." diye konuştu.

AA

Etiketler: çocuk, ağız, diş, sağlık, beslenme
Okunma Sayısı: 302
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tutuklandı

    Gazze sınırında bir Filistinli çocuk daha şehit edildi

    Hoca Katliamı'nın kurbanları için anma töreni düzenlendi

    HSK 2019 yılı Ana Kararname Prensipleri'ni açıkladı

    Polatlı'daki patlamada yaralanan uzman çavuş şehit oldu

    #YeniAsya50Yaşında dünya gündeminde

    Halk, siyasetin baş aktörü olmalı

    Tuzağı DP ile aştık

    6-7 milyon konut yenilenmeli

    Demokrat Parti İzmir'de adaylarını belirledi

    BM'den Mısır'a idamları durdurun çağrısı

    Hazır gıdalar çocukların çene gelişimini olumsuz etkiliyor

    İsrail, Filistinli mahkumları ilaç testlerinde kullanıyor

    Tarımda tasarruflu sulama yapan çiftçiye devlet desteği

    'Mescid-i Aksa sadece Müslümanlara aittir'

    ABD'den Uygur Türklerinin DNA yapısını toplayan Çin'e ambargo

    Mersin'de Kocamaz'ın DP'den aday gösterilmesi YSK tarafından incelenecek

    Sigortalı işçiler için işverenlere prim ve ücret desteği

    ABD'de görevli Venezuela'lı 11 diplomat saf değiştirdi

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Haklı adam bedduâ etmekle günahkâr olur mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hak ihlalleri AB yolunu tıkıyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasinin düşman ve engelleri
    Genel

    ‘Tez pazarı’ yaygınlaşıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Başarısız cunta
    Risale-i Nur'dan

    O razı olsa, dünya küsse ehemmiyeti yok
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    MHP'li adaydan AKP'li rakibine: Esnaf kan ağlıyor sen danstasın
    Genel

    Erdoğan - Trump görüşmesinde neler konuşuldu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.