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28 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İnsan vücudunda Interstitiyum adında yeni bir organ keşfedildi

28 Mart 2018, Çarşamba 21:12
ABD’de yapılan yeni bir araştırmanın sonucunda araştırmacılar, vücutta yeni bir organ keşfetti. Yeni keşfedilen bu organ vücudumuzdaki en büyük organ olabilir. Uzmanlara göre; interstisyum, hastalıkları daha kolay anlamayı sağlayabilir ve kanserin yayılmasını durdurmaya yardımcı olabilir

ABD’de yapılan yeni bir araştırmanın sonucunda araştırmacılar, vücutta yeni bir organ keşfetti. Bilim dünyası böylece bir sır perdesini daha ortadan kaldırmış oldu.

Uzmanlara göre; yeni keşfedilen bu organ vücudumuzdaki en büyük organ olabilir. Ancak şimdilik uzmanların tamamı bu fikre ikna olmuş değil. 

En büyük organ olabilir

Ciltteki en büyük organın, vücutta yüzde 16'lık bir yer kapladığını kaydeden NYU Langone Health'den patoloji profesörü Dr. Neil Theise, "İnterstisyuma gelince, benim tahminim vücudun hacminin yüzde 20'sidir, bu da genç bir yetişkinde yaklaşık 10 litreye eşittir" açıklamasında bulundu. 

Cilt yüzeyinin hemen altında

Salı günü yayınlanan Bilimsel Raporlar dergisindeki araştırmaya göre; interstisyum adı verilen bu yeni organ, vücudun tümünde, dokuların içinde ve arasında yaygın, sıvı dolu boşluk olarak bulunuyor.

Doktorlar ve bilim insanları, interstisyel doku ve interstisyel sıvıdan haberdardılar ancak çalışma, insan anatomisinin daha önce tanınmayan bir özelliği hakkında yeni bilgiler verdi ve araştırmacılar interstisyumu “organ” olarak adlandırma fikrini ortaya koydu.

İnterstisyum, cilt yüzeyinin hemen altında, arterleri ve damarları çevreliyor, kaslar arasındaki lifli dokuyu, sindirim sistemi, akciğer ve üriner sistemleri kaplıyor. 

Bir kolajen ağı ve elastin adı verilen esnek bir protein içinde birbirine bağlanmış, sıvı dolu bölmeler tabakası olan interstisyumun, daha önce basitçe yoğun bağ dokusu olduğu düşünülüyordu. 

Kaza sonucu bulundu

Bilim insanları, öncelikle bir safra kanalını inceliyorken bölümleri fark ettiler. Yoğun dokuda yırtıklar olabileceğini düşündüler. Görüntüleri NYU Langone Health'den patoloji profesörü ve makalenin yazarı Neil Theise'ye götürdüler. 

Theise, "Açıklanmayan, hücre dışı sıvıdan bahsediliyor" dedi. İnsan vücudunun yaklaşık yüzde 70'inin sudan oluştuğunu ve bunların yaklaşık üçte ikisinin hücrelerde bulunduğunu söyledi. Kalan üçüncünün ise sadece kısmen bilindiğini söyledi. 

"Bu bölmeler vücudun temel işlevlerini açıklamaya yardımcı olabilir" diyen Theise, interstisyum için “amortisör gibi” diyor. "Sert değil ama gergin bir materyal..."

Araştırmacılar, interstisyum sayesinde hastalıkların nasıl yayıldığını öğenebilmenin mümkün olduğuna dikkat çekerek, kanserin nasıl yayıldığını daha iyi anlamaya ve kanserin yayılmasını durdurmaya yardımcı olacağını kaydetti.

Bulgular umut verici

Biyomedikal mühendisi Jennifer Munson, çalışma bulgularının umut verici olduğunu söyledi. 

Munson, “Bulgu hakkında gerçekten heyecanlıyım ama tüm bilim insanlarında olduğu gibi, her şeye biraz şüphecilikle yaklaşıyorum” diye ekedi.

Theise, bulguları çevreleyen şüpheciliğin farkında olduğunu söyledi ve ekledi: “Daha önce hiç görmediğimiz şeyler olduğunu biliyoruz. Doğanın, düşünmemize izin verilenden daha karmaşık bir şey olduğunu düşünüyorum."

                                                  

Etiketler: organ, insan vücudu, ABD
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