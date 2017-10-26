"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Menfaate sicimle bağlanmak

Ali Rıza AYDIN
26 Ekim 2017, Perşembe
Tama derecesine varan menfaate düşkünlük, insanı halden hâle koyuyor, dünyasını dar kalıba sokuyor; zira “Menfaatin şe’ni, her arzuya kâfi gelmediğinden”1 çoğu zaman, dostlukları bile bozuyor.

Şahsiyet yapısı gelişmemiş ya da bir hedefe ulaşma uğruna bunu umursamayan kimseler fırsatları kazanca dönüştürme tutkusuyla fazileti, nezaheti hatta izzeti menfaate satıyor; normal şartlar altında kendi eline su dökemeyecek insanların arkasında bende olup koşuyor.

Maalesef, menfaatin ve ikbal hırsının öne çıktığı yerde birçok haslet, birçok değer arkalarda kalıyor; yani, güvenilen dağlara karlar yağıyor!

Bu, siyasî hayatta da içtimaî hayatta da zaman zaman vuku bulan bir durum.

Bir kimseyi, bir zümreyi, bazen de bir kitleyi ümit verip peşi sıra koşturan kişi ya da kişiler, insanları arkasına takıyor. Makul ve meşrû ölçülerde olmak kaydıyla, menfaatini gözetmeyen insan olmaz, ama buna gösterilen hırs ve menfaatperestlik duygusu, insanları bir yerinden ya da bir zaaf noktasından bağlıyor.

Buyurun, konumuzu resmeden bir örnek:

Şanlıurfa eski Yeni Asya temsilcisi merhum Tahir Küçükoğlu Ağabey’den bir inci:

“Önde hımar, ardında da ona bağlı bir deve yollarına giderken, biri çıkıp gelmiş ve deveye demiş ki: ‘Ey deve! Sen boylu postlu, şanlı şöhretli, güçlü kuvvetli ve asaletli bir hayvansın. Kalkmış, sicim ipi ile bağlanıp, bir hımarın peşi sıra gidersin. Bu ne garaip bir hâl?’ demiş.

“Deve, boynunu bükerek cevap vermiş; ‘Hımarın (eşeğin) üstündeki saman çuvalını görmüyor musun?..”

Meğer deve, ara sıra boynunu uzatır, çuvaldaki samandan otlanırmış!

Menfaat hırsı nasıl bir duygu, nasıl bir davranış biçimi ki, atalarımıza, “Deveyi yardan atlatan bir tutam ot” dedirtmiş.

İster hımarın arkasında, ister önünde olsun; eğer işin içinde otlanacak ot varsa, işin “neresi” pek fark etmiyor; menfaate zebun olan, yularından çekilmeye mahkûmdur.

 Öyle olunca makam mevki, şöhret ikbal veyahut avantajlar öndekinin olurken; çerçöp ile otlanmak da, arkadaki çekilene kalıyor.

Cenap Şahabettin’in deyimiyle, “Menfaat, sandalyeye benzer; ayağının altına alırsan seni yüceltir, başının üzerine koyarsan seni alçaltır.”

Kur’ân-ı Kerîmde; “Allah’ın ipine hepiniz sımsıkı yapışın” buyruluyor.

Şu hâlde bağlanılacak ip, menfaatin ipi değil; Allah’ın kitabî ipidir.

Ona yapışan, O’nun ipiyle bağlanan inşallah kurtulur.

Dipnotlar:

1- Said Nursî, Sözler, 122. 2 -Âl-i İmrân Suresi, 103.

 

Okunma Sayısı: 803
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    250. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB, Arakan'da etnik temizlik yapıldığını kabul etti

    Kalın: Rusya, Suriye Halk Kongresi'ni erteledi, PYD davet edilmeyecek

    Türk Telekom’u devredebiliriz

    TBMM'de kritik hafta

    Şen: Siyasette seviye o kadar düştü ki, 'racon kesme' diye bir şey var

    Yargıtay: 'Edepsizsin Melih Gökçek' demek fikir özgürlüğü

    Suudi Arabistan'da yolsuzluk depremi

    Eğitim olmadan adalet olmaz

    Global vebal

    Fenerbahçe'ye son dakika şoku

    Ahlak olmasa yok oluruz

    'OHAL kalkmayacak ama kapsamı daraltılacak'

    Bu ülkede işsiz sayısı 307'ye düştü

    Lübnan Başbakanı istifa etti

    İşte dünyanın en borçlu ülkeleri

    18 kilo hamsi 240 liraya satıldı

    Gökçek'in halefi pazartesi açıklanacak

    İstanbul’da operasyon: Çok sayıda gözaltı

    Önce cenazeye sonra maça gittiler

    Askerleri taşıyan araç devrildi: 1 şehit

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gerçek dindar, “kindar” olamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şeyda Sultan ZENGİN

    Haydi okuma grubu kuralım!
    Genel

    Eğitim olmadan adalet olmaz
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Demokrat görünümlü siyasalcılar
    Mustafa Gönüllü

    Bir günahın yaptığı tahribat
    Faruk ÇAKIR

    Milletin menfaatini düşünmek gerek
    Genel

    Global vebal
    Cemil Said Demirdöğmez

    Yeni Asya’yı okuyan pişman olmaz
    Büşra Nur Erciyes

    Yeni Asya’nın neferi olmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.