Rezzan Yenge'de inciler

Yeğen televizyon dizileri seyrederek tarih dersine çalışılmaz.. Anneni babanı kandırabilirsin hatta kendini bile kandırabilirsin, fakat beni kandıramazsın yeğen…

Ne demek o öyle “Anne ben ders çalışıyorum… Tarih dersi onun için görsel tarih dersini izlemem gerek…” diyerek ne kadar tarihi dizi varsa karşısına kurulup seyrediyormuşsun. Diriliş Ertuğrul, Abdülhamid, Kûtulamâre… Nerdeyse her güne düşen bir dizi var. Yeğen bunların hepsi tarihimizden ilham alınarak yazılmış senaryolar…..Aslı astarları yok.. İsimler yani kahramanlar doğru, fakat olayların çoğu doğru değil yeğen…

Bir doğrudan senaryo yazarları bir sürü hikâyeler yazmaktadırlar yeğen.. Hem zaten her gün tarih dersi çalışılmaz ki yeğen.. Bunun matematiği var, coğrafyası var, geometrisi, trigonometrisi var… var da var…

Karnene baktım yeğen derslerden nerdeyse topu dikmişsin yeğen. Matematik, yabancı dil, felsefe, coğrafya, Türkçe yerlerde sürünüyor… Hadi seviyormuş tarih dedim.. Yeğen tarihin onlardan beter. Tabi diziden öğrenirsen tarihini olacağı bu yeğen.

Aklını başına al dersini çalış. Televizyon seni kurtarmaz. Tarihini de kitaplardan öğren yeğen yeğenciğim.

