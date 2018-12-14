"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ARALIK 2018 CUMA - YIL: 49

Türkiye’nin “basın özgürlüğü” karnesi

Cevher İLHAN
14 Aralık 2018, Cuma
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde gündeme gelen, lâkin karambole getirilen konulardan biri de Türkiye’de basın özgürlüğü oldu.

Vakıa şu ki - basın özgürlüğü raporlarına göre, 2018’in ilk 11 ayında 112 gazetecinin gözaltına alınması, yüzlerce gazeteci, köşe yazarı, yayın sorumlusu ve çizerin ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapisle birlikte adlî para ve tazminat cezâları istemiyle yargılanması ile basın özgürlüğüne baskılar devam ediyor.

Bu süreçte bir yığın garabet yaşandı; medya patronlarına bakanlar gönderilerek, “Şu şu partilere yer vermeyin, liderlerini televizyonlara çıkarmayın!” tehdidinde bulunuldu. “Madem yazarların maaşlarını siz veriyorsunuz, o zaman kontrol edin” tâlimatları verildi. Hükûmetin icraatını eleştiren yazarlar, hoşa gidecek haberleri yapmayan muhabirler işlerinden edildi.

Aslında Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) verilerine göre, 15 Temmuz hâdisesi bahane edilerek, Türkiye’de 170’e yakın gazete, dergi, radyo, TV kanalının kapatılması; 162 gazetecinin hapse konulması, toplam 206 gazetecinin cezâi kovuşturmaya tabi tutulup gazetecilere toplam verilen cezâ süresinin yaklaşık 430 yılı bulması vaziyeti ele veriyor. (gazeteler, 9.12.18)

SON 30 YILIN EN KÖTÜ DURUMUNA DÜŞMÜŞ

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü 2018 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre, Türkiye’nin 180 ülke içerisinde 157’inci sıraya gerilemesiyle basın özgürlüğünün son otuz yılın en kötü durumuna düşmesi; “Türkiye gazeteciler için dünyanın en büyük hapishanesi” tanımının yapılması Türkiye’nin ifâde ve basın özgürlüğü karnesini okutturuyor. (25.4.18)

AB’nin ve beynelmilel basın kuruluşlarının tesbitiyle, Türkiye’nin ifâde ve basın özgürlüğünde Etiyopya, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Zimbabve kategorisinde yer alması, gazetecilerin düşüncelerinden dolayı yargılanması, sansür ve otosansür, Türkiye’nin basın özgürlüğün halini deşifre ediyor. 

Onca demokrasi ve özgürlük sözüne rağmen ifâde ve basın özgürlüğünde bir iyileştirilmeye gidilmediği, bu konudaki “reform vaadleri”nin hep havada kaldığı, basın özgürlüğüne açık saldırılarla Türkiye’nin bu konuda sınıfta kaldığı bir gerçek.

DEMOKRASİNİN VE ÖZGÜRLÜKERİN BAROMETRESİ

Oysa ilk AKP hükûmetinin kurulduğu gün -16 Kasım 2002’de- bizzat AKP Genel Başkanı’nın ağzından açıklanan “Âcil Eylem Plânı”nda kamuoyuna “Türkiye’nin âcilen hukuk devleti zeminine oturacağı ve temel hak ve özgürlüklere dair evrensel normlar ile AB kriterleri doğrultusunda süratle her türlü yasal düzenlemelerin yapılacağı” taahhüdünde bulunulmuş; bu kapsamda özellikle “ifâde ve basın özgürlüğü” AB’nin ve demokratikleşmenin “olmazsa olmazı” olarak belirlenmişti. Ardından bu taahhüt seçim beyannâmeleri ve hükûmet programlarında tekrarlanmıştı.

Basın ve ifâde özgürlüğü, demokrasinin, temel hak ve hürriyetlerin barometresi. 

Bundandır ki, başta AB olmak üzere ilgili kuruluşlarca basın ve ifâde özgürlüğü için gazetecilere özgürlük sağlanması ve bağımsız medyanın gelişmesi çağrısında bulunuluyor. Türkiye’nin uluslararası insan hakları mekanizmalarının değerlerine dair anayasal güvencesiyle taahhüt ve yükümlülükleri bir kez daha hatırlatılarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) hükümlerini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını dikkate alması, medyaya baskıları sonra erdirmesi, özgür ve işleyen bir medya ortamını, haber alma hakkını ve bilginin serbest dolaşımını sağlaması isteniyor. 

Türkiye’nin öncelikle “basın özgürlüğü”nü temini gerekiyor. Aksi halde demokrasiden, temel hak ve özgürlüklerden ve ifâde hürriyetinden bahsedilemez.

Okunma Sayısı: 154
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Dağların ihtişamı

    Gazze’de en küçük şehit... 4 yaşındaki Ahmed’in suçu neydi?

    Ezan susarsa hürriyet biter

    ABD Senatosundan dikkat çeken kararlar

    Yine ihmal yine facia

    İnsanî özgürlükte geriledik

    Fransız polisi, Strazburg saldırısının failini ölü ele geçirdi

    Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

    Ankara'da eğitime 1 gün kar yağışı arası

    Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

    MSB: Sincar ve Karacak Dağı'na hava harekatı düzenlendi

    Mersin'de trafik kazasında 1 polis şehit oldu, 2'si polis 8 yaralı var!

    Fırat’ın Doğusu tartışması

    Dicle Barajı'nın kapaklarından biri koptu: "Nehir yatağından uzak durun"

    Sağlıklı yaşamak için erken kalk, spor yap, torunla oyna

    Tren kazasında yaralananlara ilişkin son durum?

    Afrin'deki terör saldırısından acı haber!

    Obeziteye karşı refleks terapi

    NATO, Azak Denizi'nde artan gerginlikten endişeli

    Siyasetçiler dikkatli olmalı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargı Reformu Stratejisi
    Genel

    Yine ihmal yine facia
    Genel

    Gazze’de en küçük şehit... 4 yaşındaki Ahmed’in suçu neydi?
    Genel

    ABD Senatosundan dikkat çeken kararlar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nesl-i âtinin şahlanışı
    Genel

    Hz. Ali (ra) sadece suçluların cezalandırılmasını istedi
    Genel

    İnsanî özgürlükte geriledik
    Süleyman KÖSMENE

    İman kerametine kimler ulaşmıştır?
    Genel

    Ezan susarsa hürriyet biter
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.