Türkiye’nin “basın özgürlüğü” karnesi

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde gündeme gelen, lâkin karambole getirilen konulardan biri de Türkiye’de basın özgürlüğü oldu.

Vakıa şu ki - basın özgürlüğü raporlarına göre, 2018’in ilk 11 ayında 112 gazetecinin gözaltına alınması, yüzlerce gazeteci, köşe yazarı, yayın sorumlusu ve çizerin ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapisle birlikte adlî para ve tazminat cezâları istemiyle yargılanması ile basın özgürlüğüne baskılar devam ediyor.

Bu süreçte bir yığın garabet yaşandı; medya patronlarına bakanlar gönderilerek, “Şu şu partilere yer vermeyin, liderlerini televizyonlara çıkarmayın!” tehdidinde bulunuldu. “Madem yazarların maaşlarını siz veriyorsunuz, o zaman kontrol edin” tâlimatları verildi. Hükûmetin icraatını eleştiren yazarlar, hoşa gidecek haberleri yapmayan muhabirler işlerinden edildi.

Aslında Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) verilerine göre, 15 Temmuz hâdisesi bahane edilerek, Türkiye’de 170’e yakın gazete, dergi, radyo, TV kanalının kapatılması; 162 gazetecinin hapse konulması, toplam 206 gazetecinin cezâi kovuşturmaya tabi tutulup gazetecilere toplam verilen cezâ süresinin yaklaşık 430 yılı bulması vaziyeti ele veriyor. (gazeteler, 9.12.18)

SON 30 YILIN EN KÖTÜ DURUMUNA DÜŞMÜŞ

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü 2018 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre, Türkiye’nin 180 ülke içerisinde 157’inci sıraya gerilemesiyle basın özgürlüğünün son otuz yılın en kötü durumuna düşmesi; “Türkiye gazeteciler için dünyanın en büyük hapishanesi” tanımının yapılması Türkiye’nin ifâde ve basın özgürlüğü karnesini okutturuyor. (25.4.18)

AB’nin ve beynelmilel basın kuruluşlarının tesbitiyle, Türkiye’nin ifâde ve basın özgürlüğünde Etiyopya, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Zimbabve kategorisinde yer alması, gazetecilerin düşüncelerinden dolayı yargılanması, sansür ve otosansür, Türkiye’nin basın özgürlüğün halini deşifre ediyor.

Onca demokrasi ve özgürlük sözüne rağmen ifâde ve basın özgürlüğünde bir iyileştirilmeye gidilmediği, bu konudaki “reform vaadleri”nin hep havada kaldığı, basın özgürlüğüne açık saldırılarla Türkiye’nin bu konuda sınıfta kaldığı bir gerçek.

DEMOKRASİNİN VE ÖZGÜRLÜKERİN BAROMETRESİ

Oysa ilk AKP hükûmetinin kurulduğu gün -16 Kasım 2002’de- bizzat AKP Genel Başkanı’nın ağzından açıklanan “Âcil Eylem Plânı”nda kamuoyuna “Türkiye’nin âcilen hukuk devleti zeminine oturacağı ve temel hak ve özgürlüklere dair evrensel normlar ile AB kriterleri doğrultusunda süratle her türlü yasal düzenlemelerin yapılacağı” taahhüdünde bulunulmuş; bu kapsamda özellikle “ifâde ve basın özgürlüğü” AB’nin ve demokratikleşmenin “olmazsa olmazı” olarak belirlenmişti. Ardından bu taahhüt seçim beyannâmeleri ve hükûmet programlarında tekrarlanmıştı.

Basın ve ifâde özgürlüğü, demokrasinin, temel hak ve hürriyetlerin barometresi.

Bundandır ki, başta AB olmak üzere ilgili kuruluşlarca basın ve ifâde özgürlüğü için gazetecilere özgürlük sağlanması ve bağımsız medyanın gelişmesi çağrısında bulunuluyor. Türkiye’nin uluslararası insan hakları mekanizmalarının değerlerine dair anayasal güvencesiyle taahhüt ve yükümlülükleri bir kez daha hatırlatılarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) hükümlerini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını dikkate alması, medyaya baskıları sonra erdirmesi, özgür ve işleyen bir medya ortamını, haber alma hakkını ve bilginin serbest dolaşımını sağlaması isteniyor.

Türkiye’nin öncelikle “basın özgürlüğü”nü temini gerekiyor. Aksi halde demokrasiden, temel hak ve özgürlüklerden ve ifâde hürriyetinden bahsedilemez.