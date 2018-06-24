Odak noktası

Her şeyi anlatmıyoruz ya ondan çıkıyor sıkıntılar.

Sanıyoruz ki hep başkasına oluyor güzel şeyler. Hayat başkalara hep gülüyor, istedikleri sunuluyor da biz sıkıntılarla ve sıkı tercihlerle ancak maksudumuzun bir kısmına ulaşabiliyoruz sanki. Oysa zahirine bakıyoruz başka hayatların, sadece sathi zahirine. Orası toz pembe, meşakkatsiz, sıkıntısız, zor tercihler olmayan, kolay elde edilmiş görünüyor. Bir de merak ile irdeliyoruz nerde buldun, kaça aldın, nasıl evlendin, nereye gitmiş, nasıl iş bulmuş... Sonra kendimize hayatımıza bulunduğumuz noktaya bakmak bile istemeyecek bir itiraz, isyan, gıpta vb duygulara düşüyoruz. Oysa bilmiyoruz kimse ama, kimse için kolay değil. Soruları sorarken de cevaplarken de net olamıyoruz hakikate, asıla, maksada yahut manaya odaklanamıyoruz.

Meselâ evlilik, hayatın koca bir dönüm noktası. Her safhası ayrı ve ayrıntılı bir süreç. Uygun eşi bulmak beşerin iktidar ve ihtiyarının fevkınde bir hal. Zira iki tarafı da ebede namzet ziruhtan ihtiyar ve imtihan sahibi olunca “işte o” demek takdir-i İlâhî ile oluyor. Peki biz neye karar veriyoruz? Evet işte orada başkalarının bilemeyeceği ve sorulara cevaplar da anlatılamayan tercihler, vazgeçişler, kabullenişlerle iki taraf ortak karara varıyor. Hakikaten dünyamızda neyin ehemmiyetli ve büyük paya sahip olduğunu tartma ve anlamada evlilik hadisesi mühim bir araç olduğunu anlıyoruz anlamasına da zahirde başka görüntü ve sebepler toplumda da başka kabuller olunca soranlar sathî soruyor cevaplar da oyunu bozmayacak tarzda veriliyor.

Meselâ az buçuk tanıdığımız birisi nişanlanıyor ya da evlendi haberi geliyor. Hemen meraklı zihnimiz heveslerin kurbanı sorulara başlıyor. Gelen sathî cevaplarla “ya tam da hayallerindeki gibi olmuş öyle istiyordu zaten nasıl da denk gelmiş... Ama bir de bana bak! Ne sıkıntılar çektik istediğim gibi olmadı....” vehmi zihnimizi kuşatıyor. Meselâ x şahsı yabancı biri ile yurt dışında yaşamak istiyor diye biliyoruz ve öyle de olduğunu duyuyoruz. Boşluğu zihnimiz dolduruyor evlenilen kişi zengindir güzel / yakışıklıdır ailesi ile arası iyidir imkânları geniştir istediğini yapabilir... Oysa hakikatinde sırf dindar olduğu için kabul edilmeyecek o sayılanların hepsinde olumsuz denecek şartlarda bir evliliğe adım atılmış (ruh imtizacı ayrı mevzu ve her ne kadar kabul etmede etkili olsa da insan olumsuzluklarla yaşıyor ve yaşayacaktır sonuçta). Evi, eşi, ortamı, kültür beklenti skalasının gayet altında ya da kırmızı çemberin çok dışında. Başkaları hayal ededursun bu çift yuvasını adım adım rayına sokmakta. Bu arada gelen sathî ve duymak istediğini söyletircesine sorulan dantel işler gibi ilmek ilmek lüzumsuz suallere ya susmakta ya da yarım yamalak cevaplarla geçiştirmekte.

Ya da öbürünün geldiği kariyerdeki prestij, kazandığı maaşla yapabildikleri (gördüğün bu kadarken görmediğin kim bilir ne kadar!) hep zihnindeyken, kendine vakit ayıramaması, yorgunluğu, maaş uğrunda verdiği tavizler, helâl haram dikkat etmemesi, yahut sen kadar bile sadaka verememesi merakından kaçar.

Bir diğerinin gözün kalan senin de almak çok istediğin ev eşyasıyla kim bilir neler neler... Olan yine su i meraktan neşet eden yanlış odaklanmakta. hakikati arzulamamak neticesi alınan cevaplara boş kıskançlık ve imrenmelerle hayat hep başkalara güzel vehmine dalmakta.

İnsanın işi, eşyası, eşi ne olur nasıl gözükür ne kadardırdan ziyade onun hayatında işlevi maksadı ebedî hayatına faydası yani dünya ve ahiret saadetine vesileliği cihetine odaklanmalı. En çok da daha uzun yaşanacağı muhakkak olan ahiret diyarına bakan vechede işe, eşe, mal ve imkânlara bakmalı, merak etmeli, sormalı, meşgul olmalı cevap bulmalı vesselâm.