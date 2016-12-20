ABD'li sözcü 'Karlov suikastında FETÖ şüphesi' iddialarına tepki gösterdi

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Kirby, Rus elçi Karlov'a düzenlenen suikastın arkasında FETÖ'nün olabileceğine dair iddialara cevap verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından "ABD veya Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) suikastın arkasında olabileceği" yönündeki iddialara tepki gösterdi. Kirby, "Henüz soruşturma bitmeden yapılacak erken bir değerlendirmenin kimseye faydası olmaz." dedi.

Kirby’ye “ABD veya koruduğu Gülen'in bir şekilde bunun parçası olduğu yönündeki iddialar hakkında endişeli misiniz? Buna hazır mısınız?” şeklinde bir soru yöneltildi.

Bu tür “iddiaları duyduğunu” belirten Kirby, olayın henüz çok yeni olduğunu söyledi.

Kirby, “Şu anda bir soruşturma başladı. Henüz soruşturma bitmeden yapılacak erken bir değerlendirmenin kimseye faydası olmaz. Yoğunlaşmamız gerekiyor. Soruşturma sona erene kadar gereksiz yere buna işaret edilmemeli.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’deki iktidara her zaman destek verdiklerini dile getiren Kirby, ABD’nin bu tür suikast eylemleriyle alakası olabileceği yönündeki iddiaları reddetti.

Öte yandan Kirby, Rusya Büyükelçisine düzenlenen saldırının bir “terör saldırısı” olma ihtimalini gözardı etmediklerini belirtti. Kirby, “Yetkililerin soruşturmayı tamamlamasını bekleyelim.” dedi.