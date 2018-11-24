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24 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

24 Kasım 2018, Cumartesi 10:07
Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun telefon görüşmesinde, bölgesel güvenlik konuları Soçi'de imzalanan mutabakat çerçevesinde değerlendirildi, İdlib ve Tel Rıfat'ta huzur ve güvenliğin sağlanması ve idamesi için ortak çalışmanın sürdürülmesi konusunda fikir birliği içinde olunduğu teyit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İdlib ve Tel Rıfat'taki son durum başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları, Soçi'de imzalanan mutabakat çerçevesinde değerlendirildi.

Sahada alınması gereken teknik ve taktik tedbirlerin belirlendiği görüşmede, İdlib ve Tel Rıfat'ta huzur ve güvenliğin sağlanması ve idamesi için ortak çalışmanın sürdürülmesi konusunda fikir birliği içinde olunduğu teyit edildi.

Bakan Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ile geçen salı günü Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve diğer yetkililerle bir araya gelmişti.

AA

Etiketler: Türkiye, Rusya, Soçi, Suriye
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