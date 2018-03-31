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31 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Endonezya ve İngiltere'den İsrail’e kınama: ''Dehşet verici''

31 Mart 2018, Cumartesi 17:34
Endonezya, İsrail güçlerinin, Gazze'de dün düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde Filistinli sivillere yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

Gazze şehitleri dualarla ebedi yolculuklarına uğurlandı....

 

Endonezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde Filistin Toprak Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katılan sivillere İsrail güçlerince aşırı güç kullanılmasının şiddetle kınandığı belirtildi.

İsrail hükümetinin, uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı davrandığı vurgulanan açıklamada, aşırı güç kullanımının derhal araştırılması ve sonuçlarının tam olarak yayınlanması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin şiddet eylemleri ve zulümlerinin, Filistin ve Ortadoğu bölgesindeki barış çabalarına karşı da tehdit oluşturmaya devam ettiği vurgulandı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine dün İsrail askerlerinin gerçek mermi ile müdahale etmesi sonucu 15 Filistinli şehit edilmiş, yaklaşık bin 400 Filistinli yaralanmıştı.

15 Filistinlinin İsrail askerlerince şehit edilmesinden dolayı Filistin'de ulusal yas ilan edilmişti.

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile Bölgesi'nde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, binlerce kişiyi de yaraladı. İsrail'in kuzeyindeki Celile Bölgesi'nde bulunan Deir Hanna beldesinde yaşanan bu olay, polis ile İsrail vatandaşı olan Filistinli kitleler arasında yaşanan ilk kitlesel çatışma olması sebebiyle büyük önem kazandı.

"Toprak Günü" olarak anılan olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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Corbyn'den İsrail'e Gazze tepkisi

İngiliz İşçi Partisi lideri Corbyn, "İngiltere, barış ve adalet getirecek çözümün aciliyeti konusunda sesini duyurmalı" dedi.

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, İsrail askerleri tarafından 15 Filistinlinin şehit edildiği olayların ardından İngiliz hükümetine sesini yükseltmesi çağrısı yaptı.

Corbyn, sosyal medya mesajında, “İsrail güçlerinin Gazze’de Filistinin hakları için gösteri yapan sivilleri öldürmesi ve yaralaması dehşet verici.” değerlendirmesini yaptı.

İngiliz hükümetine çağrıda bulunan Corbyn, “İngiltere, barış ve adalet getirecek çözümün aciliyeti konusunda sesini duyurmalı.” ifadesini kullandı.

"İsrail barışçıl gösteri hakları ellerinden alıyor"

Londra merkezli sivil toplum örgütü El-Aksa Dostlarının Başkanı İsmail Patel de mesajında “ İsrail, Filistinlilerin kendi topraklarında yaşama, direnme, barış içinde yaşama ve geri dönme hakkını ellerinden aldı. Şimdi de barışçıl gösteri haklarını ellerinden alıyor.” görüşünü paylaştı.

İngiltere’nin Ortadoğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, yaptığı açıklamada, “Gazze’deki olaylardan dolayı son derece kaygılı ve üzüntülüyüm.” ifadesini kullanmıştı.

Burt, taraflara sükunet ve itidal ile çözüme yönelik siyasi süreçlere dönme çağrısı yapmıştı.

Gerçek mermiyle müdahale

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine dün İsrail askerlerinin gerçek mermi ile müdahale etmesi sonucu 15 Filistinli şehit edilmiş, yaklaşık bin 400 Filistinli yaralanmıştı.

Bunun ardından Filistin'de ulusal yas ilan edilmişti.

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile Bölgesi'nde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, binlerce kişiyi de yaraladı. İsrail'in kuzeyindeki Celile Bölgesi'nde bulunan Deir Hanna beldesinde yaşanan bu olay, polis ile İsrail vatandaşı olan Filistinli kitleler arasında yaşanan ilk kitlesel çatışma olması sebebiyle büyük önem kazandı.

"Toprak Günü" olarak anılan olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

 

 

AA

Etiketler: endonezya, ingiltere
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