Halep'in sesini dünyaya duyuran Bana da tahliye edildi

Suriye'nin Halep kentindeki katliamı dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana Alabed, tahliye edilerek güvenli bölgeye getirildi.

Alabed ailesi, bugün doğu Halep'ten çıkan otobüslerle Türkiye sınırında muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e vardı. Doğu Halep'in Katırcı mahallesinde yaşayan Bana ve İngilizce öğretmeni annesi Fatma, 3 ay önce Twitter'da açtıkları hesapla dünyaya, katliamın sona ermesi için harekete geçme çağrısı yapıyordu. Anne Fatma, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na mesaj atarak yardım çağrısı yapmış, Çavuşoğlu da yanıtında kuşatmadaki diğer sivillerle birlikte Baba'nın ailesini güvenli şekilde kurtarma sözü vermişti. Anne ve kızın yaklaşık 320 bin takipçisi bulunuyor. Türkiye ile Rusya’nın arabulucuğu ve garantörlüğünde dün muhalifler ve rejim güçleri arasında sağlanan mutabakat gereği, Halep'ten tahliyeler yeniden başlamıştı. Bunun karşılığında sabah saatlerinde İdlib'te muhaliflerin kontrolündeki Fua ve Kefreya beldelerinden konvoylar yola çıkmıştı. Doğu Halep'teki sivillerin İdlib'e nakli sürüyor. AA

Okunma Sayısı: 421

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.