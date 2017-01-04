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5 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Mescid-i Aksa’da iki yılda 97 kişi Müslüman oldu

04 Ocak 2017, Çarşamba 15:39
Kudüs Yüksek İslâmî Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri, yaptığı yazılı açıklamada, 17 Batı ülkesinden Mescid-i Aksa ziyareti için Kudüs’e gelen turistlerden 2015-2016 yıllarında 97 kişinin Müslüman olduğunu kaydetti.

Müslüman olanların çoğunun ABD, Fransa, Almanya, İngiltere ve Finlandiya vatandaşlarından oluştuğuna dikkati çeken Şeyh Sabri, “İslâm, adalet ve hoşgörü dini olduğu gibi bütün semavî dinleri kapsar. Müslümanlar da istisnasız bir şekilde bütün peygamberlere inanırlar. Müslüman olanlar kendi iradeleriyle İslâmı tercih ediyor. Çünkü Hazreti Allah, ‘Dinde zorlama yoktur’ buyuruyor.” ifadelerini kullandı.

Şeyh Sabri, açıklamasının sonunda da Kudüs Yüksek İslâmî Heyeti merkezinde, Müslüman olmak isteyenlere yardımcı olduklarını vurguladı. Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa, her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER...

Amerika’da İslam'ın geleceği için iyimserim

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/amerika-da-islam-in-gelecegi-icin-iyimserim_390333

İslamofobiye rağmen en hızlı yayılan din: İnsaniyet-i kübra olan İslamiyet

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/islamofobiye-ragmen-en-hizli-yayilan-din-insaniyet-i-kubra-olan-islamiyet_390557

İslâmiyet, en büyük insaniyettir

İnsaniyet bir derece tecellî etti. Beşaret veriyor ki: Asıl insaniyet-i kübrâ olan İslâmiyet, sema-i müstakbelde ve Asya’nın cinanı üzerinde bulutsuz güneş gibi pertev-efşan olacaktır.

Risale-i Nur'dan ilgili bölümün devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risale-i-nur-dan/islamiyet-en-buyuk-insaniyettir_319635

İslamofobiye rağmen en hızlı yayılan din

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/islamofobiye-ragmen-en-hizli-yayilan-din_374381

Bediüzzaman ve Anarşi

http://www.sorularlasaidnursi.com/bediuzzaman-ve-anarsi/

Almanya'da Kur'an konuşuldu: İslamofobiye karşı gerçek İslam anlatılmalı

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/almanya-da-kur-an-konusuldu-islamofobiye-karsi-gercek-islam-anlatilmali_389459

Müslümanlara karşı çok ciddi önyargılar var

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/muslumanlara-karsi-cok-ciddi-onyargilar-var_388543

Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bediuzzaman-birinci-avrupa-yi-ovuyor-ikinci-avrupa-yi-tokatliyor_385940

DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER...

Bediüzzaman, doğru İslamiyeti ve İslamiyet'e layık doğruluğu layıkıyla yaşayabildiğimiz ölçüde sair dinlerin tabilerinin cemaatler halinde fevc fevc İslamiyet'e dahil olacakları müjdesini vermektedir. Risale-i Nur'un farklı bölümlerinde bu yöndeki ifadeler dikkat çekicidir.

Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'daki veciz ifadelerinden bir bölüm:

''Eğer biz doğru İslâmiyeti ve İslâmiyete lâyık doğruluğu ve istikameti göstersek, bundan sonra onlardan [diğer din mensuplarından] fevc fevc dahil olacaklardır.''

''Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemâlâtını ef’âlimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri, elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler; belki küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyete dehâlet edecekler.''

Konuyla ilgili haberleri istifadenize sunuyoruz;

İsveçli Emniyet Müdürü: İsveç'teki camiler halk için güvenilir mekanlar

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/isvecli-emniyet-muduru-isvec-teki-camiler-halk-icin-guvenilir-mekanlar_359650

Dünyaca ünlü yazar Gaarder: ''Medine vesikası'' anlayışına ihtiyacımız var

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/dunyaca-unlu-yazar-gaarder-medine-vesikasi-anlayisina-ihtiyacimiz-var_371732

Medine Vesikası nedir?

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/elif/islam-devletinin-ilk-anayasasi-medine-vesikasi_109260

AA

Etiketler: mescid-i aksa
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