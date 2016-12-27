Romanya'da ''Müslüman Türk başbakan'' önerisi hakkında verilen karar açıklandı

Romanya'da, 11 Aralık'ta yapılan genel seçimin galibi Sosyal Demokrat Partinin (PSD) Tatar Türkü Sevil Shhaideh'nin başbakan olması önerisi, Alman kökenli Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis tarafından reddedildi.

Iohannis, yaptığı açıklamada, Sevil Shhaideh'nin "başbakan olması ve olmaması yönündeki tartışmaları dikkatlice tarttığını" ve Tatar Türkü milletvekilini, başbakanlığa aday göstermeme kararı aldığını söyledi.

Romanya Cumhurbaşkanı, PSD'ye başbakanlık görevi için yeni bir isim önermesi çağrısında bulundu.

PSD'nin lideri Liviu Dragnea, geçen hafta partisinin başbakan olması için Tatar Türkü olan Sevil Shhaideh'yi önerdiğini duyurmuştu.

Romanya basınında Dragnea'nın önerisi son dakika olarak duyurulmuş, Sevil Shhaideh'nin göreve getirilmesi durumunda Romanya'da ilk kez hem kadın hem Müslüman hem de Tatar Türkü bir başbakan olacağı yorumları yapılmıştı.

Tarih profesörü Kemal Karpat'ın akrabası olan Sevil Shhaideh, 2012 yılında devlet sekreterliği görevinde bulunmuş, 2015 yılında Victor Ponta hükümetinde kalkınma bakanlığı yapmıştı.

Romanya Merkez Seçim Bürosu tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Parti (PSD), milletvekili seçiminde oyların yüzde 45,47’sini alarak 154 milletvekilini, senatör seçiminde de yüzde 45,67 oyla 67 senatörü meclise göndermişti.

Merkez sağdaki Ulusal Liberal Parti (PNL) ise mecliste 69 milletvekili ve 30 senatör sandalyesinin sahibi olmuştu.

Romanya Liberal ve Demokratlar İttifakı (ALDE) ise seçimde 20 milletvekili ve 9 senatör çıkarmıştı.

PSD lideri Dragnea sonuçların açıklanmasının ardından ALDE ile koalisyon kuracaklarını açıklamıştı.

Romanya'da 2000 yılında Alman azınlığın yaşadığı Sibiu kentinin belediye başkanı seçilen Iohannis, 2002-2013 yılları arasında "Romanya'daki Almanların Demokratik Forumu" başkanlığını yürütmüştü. Alman kökenli Iohannis, 2014 yılında Ulusal Liberal Partinin liderliğini üstlenmiş ve 16 Kasım 2014'te, Romanya'nın etnik azınlık mensubu ilk cumhurbaşkanı seçilmişti.

DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER...

Amerika’da İslam'ın geleceği için iyimserim

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/amerika-da-islam-in-gelecegi-icin-iyimserim_390333

İslamofobiye rağmen en hızlı yayılan din: İnsaniyet-i kübra olan İslamiyet

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http://www.yeniasya.com.tr/gundem/islamofobiye-ragmen-en-hizli-yayilan-din-insaniyet-i-kubra-olan-islamiyet_390557

İslâmiyet, en büyük insaniyettir

İnsaniyet bir derece tecellî etti. Beşaret veriyor ki: Asıl insaniyet-i kübrâ olan İslâmiyet, sema-i müstakbelde ve Asya’nın cinanı üzerinde bulutsuz güneş gibi pertev-efşan olacaktır.

Risale-i Nur'dan ilgili bölümün devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risale-i-nur-dan/islamiyet-en-buyuk-insaniyettir_319635

İslamofobiye rağmen en hızlı yayılan din

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/islamofobiye-ragmen-en-hizli-yayilan-din_374381

Bediüzzaman ve Anarşi

http://www.sorularlasaidnursi.com/bediuzzaman-ve-anarsi/

Almanya'da Kur'an konuşuldu: İslamofobiye karşı gerçek İslam anlatılmalı

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/almanya-da-kur-an-konusuldu-islamofobiye-karsi-gercek-islam-anlatilmali_389459

Müslümanlara karşı çok ciddi önyargılar var

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/muslumanlara-karsi-cok-ciddi-onyargilar-var_388543

Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bediuzzaman-birinci-avrupa-yi-ovuyor-ikinci-avrupa-yi-tokatliyor_385940

DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER...

Bediüzzaman, doğru İslamiyeti ve İslamiyet'e layık doğruluğu layıkıyla yaşayabildiğimiz ölçüde sair dinlerin tabilerinin cemaatler halinde fevc fevc İslamiyet'e dahil olacakları müjdesini vermektedir. Risale-i Nur'un farklı bölümlerinde bu yöndeki ifadeler dikkat çekicidir.

Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'daki veciz ifadelerinden bir bölüm:

''Eğer biz doğru İslâmiyeti ve İslâmiyete lâyık doğruluğu ve istikameti göstersek, bundan sonra onlardan [diğer din mensuplarından] fevc fevc dahil olacaklardır.''

''Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemâlâtını ef’âlimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri, elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler; belki küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyete dehâlet edecekler.''

Konuyla ilgili haberleri istifadenize sunuyoruz;

İsveçli Emniyet Müdürü: İsveç'teki camiler halk için güvenilir mekanlar

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/isvecli-emniyet-muduru-isvec-teki-camiler-halk-icin-guvenilir-mekanlar_359650

Dünyaca ünlü yazar Gaarder: ''Medine vesikası'' anlayışına ihtiyacımız var

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/dunyaca-unlu-yazar-gaarder-medine-vesikasi-anlayisina-ihtiyacimiz-var_371732

Medine Vesikası nedir?

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/elif/islam-devletinin-ilk-anayasasi-medine-vesikasi_109260