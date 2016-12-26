Rus uzman Andreev'den düşen Rus uçağı hakkında flaş açıklama!

Rusya Havacılık Birleşik Koordinasyon Merkezi’nin eski yöneticisi Vitaliy Andreev, Karadeniz'de TU-154 tipi uçağın kazasından önce yardım çağrısını göndermeye engel olan beklenmedik bir olayın olabilmiş olduğunu dile getirdi.

Havacılıkta 47 yıllık tecrübesi olan Andreev, “Kalktıktan ve iki dakikalık kısa uçuş yaptıktan sonra uçağın herhangi bir arıza hakkındaki mesaj göndermeden radardan kaybolması, uçakta beklenmedik acil durumun meydana geldiği anlamına geliyor. Ya dışarıdan bir etkiye uğradılar ya da daha önce görmedikleri bir engele çarptılar. TU-154 tipi uçak çok güvenilir bir araç, öylesine düşmüyor“ şeklinde konuştu.

Andreev şöyle devam etti:

“Çalıştığım zaman TU-154 tipi uçakların tüm üç motoru bozulduğunda bile indiğini gördüm. Başka bir örnek verecek olursam Taygada (Sibirya’daki ormanlar) uzun süre kullanılmamış piste inmesidir. Şimdi dile getirilen direksiyon dengesizliği, belirtilen uçuş pateninden çıkması gibi kaza nedenleri, ekibin yardım çağrısını göndermesine hiç engel olamadı. Demek ki hiç beklenmedik birşey meydana geldi. Tecrübeme dayanarak bu tür durumların uçağın ele geçirildiğinde mümkün olduğunu söyleyebilirim. Uçağın kayıt donanımının bilgileri %99.99 kaza nedenini açıklayabilir.“

'Uçak kazasında terör ana sebep değil'

Soçi’de düşen Tu-154 uçağının kaza sebepleri arasında terörün değerlendirilmediği bildirildi.

Rus haber ajansı Ria Novosti, özel servisteki kaynaklarına dayanarak yaptığı haberde “Tu-154 uçağı Çkalovski havaalanından kalktı, burada yolcular ve çantalar dikkatlice kontrol edildi. Mozdok’ta yakıt ikmali yapılması planlanıyordu, fakat hava koşulları sebebiyle bu Adler’e ertelendi. Böylelikle uçağın Soçi havalimanında yakıt ikmali yapacağına ilişkin bilgi önceden bilinmiyordu” denildi.

Haberde, uçağın Adler’e gelmesinin ardından güvenliğinin sağlandığı belirtildi ve “Uçağa sadece 2 sınır yetkilisi çıktı, uçaktan ise yakıtı kontrol etmek amacıyla sadece bir kişi çıktı. Uçağa yemek verilmedi” ifadeleri kullanıldı.

Böylelikle özel servis temsilcisi terör ihtimalini öne çıkartacak bir kanıtın olmadığını ve soruşturma komitesinin terörü başlıca sebepler arasında değerlendirmediğini belirtti.