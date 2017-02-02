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Trump'a bir tepki de Suriye'nin meşhur küçük sesinden...

02 Şubat 2017, Perşembe 15:15
Suriyeli Bana Alabed, Trump'ın vize kısıtlaması kararını, "Suriyeli çocuklara yardım etmesini bekliyorum ama duydum ki Suriyeli çocukların Amerika'ya göç etmelerini yasaklamış. Suriyeli çocuklar terörist değiller." sözleriyle değerlendirdi.

Halep'te yaşananları sosyal medya aracılığıyla dünyaya duyuran ve ateşkesin ardından Türkiye'ye gelen Suriyeli Bana Alabed, ABD Başkanı Donald Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 7 ülkeden gelenlere vize kısıtlaması kararını, "Suriyeli çocuklara yardım etmesini bekliyorum ama duydum ki Suriyeli çocukların Amerika'ya göç etmenlerini yasaklamış. Ben çok üzgünüm bu durumdan. Suriyeli çocuklar terörist değiller." sözleriyle değerlendirdi.

Küçük çocuk, Altındağ'daki Türk Kızılayı Ankara Toplum Merkezi'nde Suriyeli yaşıtlarını ziyaret etti. Annesi Fatma Alabed ile merkeze giden Bana, yaşıtlarıyla vakit geçirdi ve oyun oynadı.

Anne Alabed, Suriye'de ne kadar kötü şeyler yaşandığını ve bundan ne kadar sivilin etkilendiğini herkesin bildiğini anımsattı. Kadın, çocuk herkesin savaştan çok yara aldığını dile getiren anne Alabed, birçok kişinin evini, çocuklarını, anne ve babasını kaybettiğini ifade etti.

"Umuyorum ki gelecekte herkes kendi hayatına döner ve kaybettiği şeyleri geri alma fırsatını bulur." diyen Alabed, çocuklarının gerçek hayatın ne olduğunu unuttuklarını vurguladı.

Suriye'de hukuk okuduğunu ancak yaşananlardan dolayı eğitimine devam edemediğini, aynı zamanda İngilizce öğretmenliği yaptığını ifade eden Alabed, ülke güvenli olmadığı için ne okula ne hastaneye gidebildiklerini anlattı. Alabed, "Suriye'de sahip olduğumuz ne ev, ne araba, hiçbir şey şimdi yok." diye konuştu.

Türkiye'ye geldiği ve çocukları güvende yaşadığı için kendisinin de mutlu olduğunu belirten Alabed, ülkeyi ve insanları çok sevdiklerini söyledi. Türk hükümetine ve Türk Kızılayına teşekkür eden Alabed, Kızılayın Suriyelilere gerçek hayatı göstermeye çalıştığını anlattı.

Alabed, kızı Bana'nın Suriye'de sokağa bile çıkamadığını, Türkiye'ye geldiklerine çocuklarının cennette gibi hissettiğini aktararak, "Bunun gerçek hayat değil de cennet gibi olduğunu hissetmeleri bence insanlığın bir utancı." dedi.

"Geri dönüp evlerimizi tekrar kuracağız"

Bana Alabed de Suriye'de oynadığı parkın bombalandığını, arkadaşlarının öldüğünü, okula gidemediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'a yazdığı mesajın ardından ondan bir beklentisi olup olmadığı sorulan 7 yaşındaki Bana, "Suriyeli çocuklara yardım etmesini bekliyorum ama duydum ki Suriyeli çocukların Amerika'ya göç etmenlerini yasaklamış. Ben çok üzgünüm bu durumdan. Suriyeli çocuklar terörist değiller." diye konuştu.

Türkiye'de barış ve huzur olduğu için çok mutlu olduğunu, bir okula yazılıp Türkçeyi de öğrenmek istediğini dile getiren Bana, "Vatanıma geri dönmek isterim. Ben vatanımı çok seviyorum, onu terketmeyeceğim. Biz geri dönüp evlerimizi tekrar kuracağız." dedi.

Kızılay Toplum Merkezi'ndeki arkadaşlarıyla bir araya gelmekten de çok mutlu olduğunu belirten Bana Alabed, Suriyeli çocuklara yardım eden herkese teşekkür etti.

AA

Etiketler: suriye, bana, trump
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