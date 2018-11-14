MEB, 'öğrenci andı'na ilişkin temyizde kusuru bulunan 3 kişiyi görevden aldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Öğrenci Andı" davasıyla ilgili Danıştaya sunulan temyiz dilekçesi metninde kusuru bulanan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ile iki avukatın görevine son verildi.

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