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14 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

MEB, 'öğrenci andı'na ilişkin temyizde kusuru bulunan 3 kişiyi görevden aldı

14 Kasım 2018, Çarşamba 11:41
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Öğrenci Andı" davasıyla ilgili Danıştaya sunulan temyiz dilekçesi metninde kusuru bulanan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ile iki avukatın görevine son verildi.

Bakanlığın ayrıca, medyaya yansıyan konulara ilişkin gerekli düzeltici açıklamaları "ek beyan" şeklinde Danıştay'a sunacağı öğrenildi. 

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AA

Etiketler: meb, öğrenci andı, danıştay
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