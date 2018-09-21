Tarihî esere AVM hoyratlığı

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 3. derece arkeolojik sit alanı ilân ederek imara açtığı Mudanya liman mevkiinde, 2012 yılında AVM inşaatına başlandı.

AVM'nin temel kazıları sırasında M.Ö. 7. yüzyıla ait antik kentin duvarlarına rastlandı. Kurul, inşaatın devam etmesine izin verirken, antik kente ait tarihî kalıntıların da cam çerçeve içinde koruma altına alınarak AVM'nin alt katında sergilenmesini kararlaştırdı. Hayat savunucularının oluşturduğu Myrleia Antik Kent Platformu, Bursa 1. İdare Mahkemesi'nde, kurul kararının iptali istemiyle dâvâ açtı. Danıştay'ın 2 kez bozarak yerel mahkemeye geri gönderdiği dosyada, yargı süreci devam ediyor. Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise, "Hüseyin Özdilek, imar barışından yararlanarak işletme ruhsatını aldı. Biz de bu arada kamulaştırma kararı almıştık. Henüz bakanlıktan resmî olur gelmedi. Kamuoyunun bu konuda duyarlı olması için eylemler yapacağız. Açlık grevini dahi düşünüyoruz. Bunları gerçekleştireceğiz" dedi.

El değiştirdi

Yargı sürecinde el değiştiren AVM'nin yeni sahibi şirket, otoparkla birlikte 9312 metrekarelik alana inşa edilen tesisi işletmeye açabilmek için 'imar barışı' başvurusu yaparak yapı kayıt belgesi aldı. Mudanya Belediyesi ise şirketin AVM'yi işletmeye açma girişimine, söz konusu alanla ilgili acele kamulaştırma kararı alarak cevap verdi. Hayat savunucuları şirketin AVM'yi işletmeye açma girişimini protesto etti.