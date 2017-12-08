Asgari ücret dolar karşısında eridi

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, AsgarÎ ücret dolar karşısında ciddi bir erimeyle yüz yüze kaldığını belirterek, 2018 yılı asgari ücretinin net 2 bin 300 lira olmasını talep etti.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 2018 yılı asgarî ücretinin net 2 bin 300 lira olmasını talep etti. Kani Beko, DİSK Yönetim Kurulu Üyeleri ve işçilerle birlikte DİSK’in Beşiktaş’taki Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Kani Beko, asgarî ücretin hala geçim ücreti olmaktan uzak olduğunu ifade etti. Başkan Beko, DİSK tarafından hazırlanan ‘Asgarî Ücret Raporu’ndan bazı bilgiler aktararak, “Çalışanların yüzde 30’u sosyal güvenceden yoksun. Ülkemizde işçiler Avrupa ortalamasının üzerinde sürelerle çalışıyor. Asgarî ücret, millî gelir artışının, ülke ekonomisinin büyümesinin gerisinde kaldı. Millî gelir artışının altında kalan asgarî ücretli ciddî kayba uğramıştır. Asgarî ücretli göreli olarak yoksullaşmıştır. 2004 yılı baz alındığında asgarî ücret 2017’ye kadar enflasyon karşısında yüzde 36 artarken reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla yani millî gelir reel olarak 95 oranında artmıştır. Bu durum karşısında reel asgarî ücretin reel millî gelire oranı yüzde 30,5 oranında gerilemiştir. Asgarî ücret dolar karşısında ciddî bir erimeyle yüz yüze. 2008 yılının başında aylık 414 ABD doları olan asgarî ücret 2017 Aralık ayı itibariyle 358 dolara geriledi. Asgarî ücretin alım gücü açısından karşılaştırması, Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasında asgarî ücretin düşük ülkeler arasında yer aldığını ortaya koyuyor.” dedi.

Asgarî ücret fedakârlık ücreti değildir

Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde geçen günlerde komisyonun düzenlediği ilk toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun işçilerden fedakarlık istediğini dile getiren Beko, “Asgarî ücret, fedakârlık ücreti değildir” diye konuştu. Sermaye çevrelerinin asgarî ücretin düşük tutulmasını istediğini savunan Beko, “Asgarî ücret tartışması bir fedakârlık konusu değildir. Asgarî ücretin belirlenmesinde sermaye ve hükümet çevrelerinin ‘lütuf’ ve ‘minnet’ beklentisi asgarî ücretin konusu değildir. Çünkü asgarî ücret Anayasa’nın devlete yüklediği bir yükümlülük ve sosyal hukuk devletinin bir gereğidir” şeklinde konuştu. “Asgarî ücret geçim ücreti olması gerekir” diyen DİSK Başkanı Beko, 2018 yılı asgarî ücret talepleri için “2017 yılında enflasyonun yüzde 12-13 olacağı ve büyüme hedefinin yüzde 5, 2018 büyüme hedefinin yüzde 5,5 olduğu dikkate alınarak enflasyon ve büyüme oranında bir artışla, asgarî ücretin net 2 bin 300 Lira olması gerekir” şeklinde konuştu.