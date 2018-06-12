'Ölüm aylığı alanlara maaşları ile aynı oranda ikramiye yatırıldı'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "Ölüm aylığı alan sigortalılarımızın hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanma oranlarıyla aynı şekilde emekli ikramiyesi yatışı gerçekleşmiştir." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere biner liralık bayram ikramiyesinin eksik yatırıldığı iddialarına ilişkin, "Emekli ikramiyesinde durum nettir, emeklilerimizin tamamına biner lira 7-8 Haziran'da yatmıştır. Ölüm aylığı alan sigortalılarımızın hak sahiplerine de ölüm aylığı bağlanma oranlarıyla aynı şekilde emekli ikramiyesi yatışı gerçekleşmiştir." dedi.

"Ölüm aylığı alan dul ve yetimlerimizi bu işin dışında bırakmadık"

Bakan Sarıeroğlu, ikramiye konusunda hassas bir denge gözettiklerini belirterek, "Hayatta olmayan sigortalılarımızın geride kalan hak sahipleri, dul ve yetimleri, anne-babaları, bunlara bağlanan maaşların oranları kanunda bellidir." diye konuştu.

SGK'de bir sigortalı için bir dosya açtıklarını anlatan Sarıeroğlu, "Emekli ikramiyelerinde de dosya bazlı çalışma içerisinde olduk. Her emeklimizin bir dosyası var, bir dosya bin lira olarak düzenlendi. Vefat eden sigortalımız için de bin liralık bir dosya düzenlendi. Maaşlar da dosya bazlı yatırılır." ifadesini kullandı.

Sarıeroğlu, bir sigortalı vefat ettiğinde geride kalan hak sahiplerine maaşlarının hisseler oranında dağılımının gerçekleştiğini bildirerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Eşine yüzde 50, çocuğu alma kriterindeyse yüzde 25, anne-babası yaşıyorsa ve bakmakla yükümlüyse yüzde 25. Vefat eden sigortalının maaşı bir dosyadır, bu maaş hak sahipleri arasında, kanunda belirtlilen hisseler oranında pay edilir. Eğer alacak çocuk yoksa eşe yüzde 75 verilir. İkramiye düzenlememizde de biz ölüm aylığı alan dul ve yetimlerimizi bu işin dışında bırakmadık, burada da dosya bazlı çalışma yaptık. Aynen maaş nasıl bağlanıyorsa ki bu yasa çıkarken de içinde açıkça yer alıyordu, açıklamalarımızda da her defasında açıkça belirtilmişti. Kanundaki hisse oranları neyse aynı oranlarda yatırıldı. Bin lirayı bir dosya olarak düşüneceğiz, yüzde 50 eşe, yüzde 25 çocuklara, yüzde 25 de anne-babaya olacak şekilde ikramiyenin dağılımını sağladık. Eğer maaş alan çocuk yoksa, eşe yüzde 75 ikramiye verilmiştir. Bu söylediğimizden farklı bir uygulama değildir. Türkiye'deki sosyal güvenlik mevzuatından farklı bir uygulama değildir. Emeklilere biner lira yatmıştır, vefat eden sigortalıların hak sahiplerine de maaşlarda olduğu gibi ikramiyede de aynı şekilde kriterlerle ödemelerimiz sağlıklı şekilde gerçekleşmiştir."