Son video mesajı yayınlandı: Servetini hayır işlerine adadı...

Kanser teşhisi konulduktan sonra bütün servetini hayır işlerine adamaya karar veren Avustralyalı Müslüman milyarder iş adamının vefatından önce kaydettiği son video mesajı internette yayımlandı.

Ali Banat, son videosunda hastalığı süresince kendisine yardım projelerinde destek veren herkese teşekkür ederek, tüm Müslümanlara muhtaç durumdakilere yardım eli uzatma çağrısında bulundu. Banat, hastalık teşhisinin konulmasının ardından bütün işlerini elden çıkararak Batı Afrika ülkesi Togo’ya gitti. Banat, burada zor şartlar altında yaşayan Müslüman topluluk için bir mescit ve okul inşa etmeye karar verdi. Banat ardından bütün yardım faaliyetlerini koordine etmek üzere Dünyanın Her Yerindeki Müslümanlar (MATW) adlı bir vakıf kurdu. Vakıf, Togo’da 200 dul kadının aileleriyle ikamet edeceği bir köy inşa edilmesi, 600 yetimin okuyacağı bir yatılı okul ve yerel halk için bir mini hastane ve sağlık merkezinin kurulması gibi projeler yapmayı planlanıyor. Projeler için bugüne dek 600 bin İngiliz poundu (yaklaşık 800 bin dolar) para toplandı. Banat’ın anısını yaşatmayı amaçlayan kuruluş onun ölümünden sonra da yardım faaliyetlerini sürdürecek.