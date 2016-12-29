Yeni asgari ücret açıklandı: Yoksulluk sınırının çok gerisinde kaldı!

Asgari ücret 2017 yılı için brüt bin 777 lira 50 kuruş, net bin 404 lira oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda toplandı. Toplantıda, işçi kesimini temsil eden Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetine ise Yönetim Kurulu Üyesi Metin Demir başkanlık yaptı. Bakan Müezzinoğlu, komisyonda olabildiğince ortak karar vermeye çalıştıklarını ve üçlü imza için uğraştıklarını belirterek, buna rağmen işçi kesiminin imzasını alamamalarına üzüldüğünü söyledi. "Yüzde 8 artış yapıldı" Asgari ücretin yeni yılda da yılın tamamı için belirlendiğini ifade eden Müezzinoğlu, yapılan görüşmelerin ardından yeni yılda asgari ücrete yaklaşık yüzde 8 artış yapıldığını bildirdi. Bakan Müezzinoğlu, asgari ücretin 2017 yılında brüt bin 777 lira 50 kuruş, net bin 404 lira 6 kuruş olduğunu açıkladı. Yoksulluk sınırı 4 bin 309 lira Memur-Sen tarafından yapılan “açlık-yoksulluk” araştırmasına göre, Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 497 TL, yoksulluk sınırı ise 4 bin 309 TL oldu. Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/yoksulluk-siniri-4-bin-309-lira_417908 Çalışanların üçte biri asgari ücret ve altı gelire sahip Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/calisanlarin-ucte-biri-asgari-ucret-ve-alti-gelire-sahip_408502 Asgari ücret hiçbir şekilde yetmiyor: Yoksulluk sınırı 4 bin 500 liraya yaklaştı! Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/asgari-ucret-hicbir-sekilde-yetmiyor-yoksulluk-siniri-4-bin-500-liraya-yaklasti_405065 AA

Okunma Sayısı: 2194

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.