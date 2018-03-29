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29 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

4 defa emeklilik başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı

29 Mart 2018, Perşembe 19:00
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu davanın sanıklarından eski Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi Akın Öztürk'ün, darbe girişiminden sonra 4 defa emeklilik başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın dosyasında yer alan belgeye göre Öztürk'ün avukatı Berrin Akyol, Ankara Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak, emeklilik işlemlerinin tamamlanması ve emekli maaşının bağlanması için müvekkili hakkındaki tedbirlerin kaldırılmasını talep etti.

Avukatın dilekçesine göre Öztürk, darbe girişiminden hemen sonra 24 Ağustos 2016'da emeklilik işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvurdu.

Başvurudan sonuç alamayan Öztürk, 13, 20 ve 25 Ocak 2017'de 3 kez daha SGK'ye başvurarak emeklilik işlemlerinin tamamlanmasını ve emekli maaşı bağlanmasını istedi. Öztürk, bu başvurulardan da sonuç alamadı.

Bunun üzerine SGK yetkilileriyle görüşen ve müvekkili üzerinde tedbir kararı bulunduğu için emekli maaşı bağlanmadığını öğrenen avukat Akyol, tedbirin kaldırılması için Ankara Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

Akın Öztürk'ün "suçsuz ve mağdur" olduğunu öne süren Akyol, dilekçesinde, "Müvekkilimin ve ailesinin geçimi için elzem olan emekli aylığının derhal bağlanması, birikmiş aylıkların verilmesi için, varsa müvekkilim hakkındaki tedbirin kaldırılmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Akyol'un, SGK'nin emeklilik işlemlerinin tamamlanması ve emekli maaşı bağlanmasına ret gerekçesi olarak gösterdiği "tedbir kararı"nın kaldırılması talebi, Sulh Ceza Hakimliğince davanın görüldüğü Ankara 17.Ağır Ceza Mahkemesine iletildi.

AA

Etiketler: akın öztürk
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