AKP hamaset ve güç yorgunu

Gazeteci yazar Taha Akyol, kuruluşunun 16. yılını kutlayan AKP'nin güç ve hamaset yorgunu olduğunu yazdı.

Taha Akyol'un Hürriyet'de yayınlanan bugünkü yazısının bir bölümü şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi 16 yıldır rakipsiz iktidardır fakat 2019 yılına endişeyle bakıyor. Partinin lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan “yüzde 50+1” hatırlatması yaparak “İşimiz kolay değil” diyor.

Dürüst bir analiz için şu iki alana bakmak lazım:

- 16 yıl iktidarda kalmasını ve bugün de her şeye rağmen en güçlü parti olmasını sağlayan faktörler.

- Metal yorgunluğu gibi kavramlarla çok yumuşatılarak ifade edilen ciddi sorunlar.

(...)

İçinde bulunduğumuz 2017 yılında beklenen ihracatımız 155 milyar dolardır, önümüzdeki altı yılda bırakın

500 milyar doları, 250 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabilir miyiz, bilmiyorum.

Zaten “2023 Hedefleri” sektörel planlama ve yapısal reformlar gibi rasyonel bir zemine dayanmaktan ziyade

motivasyon öncelikli olarak dile getiriliyordu.

Nereden mi biliyorum? Hâlâ yapısal reformlardan bahsediliyor da ondan biliyorum.

Nitekim artık 2053 ve 2071 gibi daha soyut hedeflerden bahsediliyor.

Bence AK Parti hamaset ve güç yorgunudur.

Teşkilatları değiştirmenin ve daha fazla hamasetin bunu aşmaya yeteceğini sanmıyorum.

Türkiye için her alanda evrensel standartları yakalama ideali yeni heyecan kaynağı olabilir.