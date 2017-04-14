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14 NİSAN 2017 CUMA - YIL: 48

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: 'Evet' kampanyası çok zor şartlar altında yapıldı

14 Nisan 2017, Cuma 15:49
"Bürokratlar, gizli 'hayır'cı oldu"

T24'te yar alan habere göre; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin yürütülen "evet" kampanyasıyla ilgili olarak "Hem yurtta hem de yurt dışında çok zor şartlar altında yapıldı. Bir yanda bu değişiklikleri istemeyen ve ayak sürüyen bir bürokrasi oligarşisi vardı. Sistem değişirse artık devlet içindeki saltanatlarının biteceğini bilen bürokratlar gizli 'hayırcı' oldular" dedi.

1-20 Mart tarihleri arasında yapılan canlı yayınlarda Cumhurbaşkanlığı'na toplam 169, AKP'ye 301 saatlik süre ayrılmıştı. Referandumda "hayır" oyu kullanacağını açıklayan HDP'ye ekranlarda yer verilmezken, CHP için ise bu süre 45.5 saatte kalmıştı.

İlnur Çevik'in "Eşit şartlarda bir kampanya olmadı" başlığıyla yayımlanan (14 Nisan 2017) yazısından bazı bölümler şöyle:

CHP Başkanı ve Ana Muhalefet Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu “bu anayasa değişikliği kampanyası eşit şartlarda olmadı” diyor ve yerden göğe haklıdır!

Gerçekten “evet” kampanyası hem yurtta hem de yurt dışında çok zor şartlar altında yapıldı!

Bir yanda bu değişiklikleri istemeyen ve ayak sürüyen bir bürokrasi oligarşisi vardı… Sistem değişirse artık devlet içindeki saltanatlarının biteceğini bilen bürokratlar gizli “hayırcı” oldular…

AK Parti içinde bile işi hafife alanlar vardı… Hatta bazı eski liderler “evet” kampanyası yapmamaya özen gösterdiler…

Peki, bu arada CHP ne yaptı? Baktılar ki ellerinde hukuk açısından kuvvetli tezler yok ve bu yapılan iş esasında doğru o zaman bol bol yanıltma ve yalanlarla halkın kafasını karıştırmaya kalktılar… Kılıçdaroğlu boyna kendi kendisiyle çelişti. Ama CHP “hayır” için para harcamaya gayret etti. Reklam kampanyası falan yapmadı… AK Parti “evet” için para akıtırken bol parası olan CHP ise pinti davrandı. Şimdi de Kılıçdaroğlu “kampanya eşit şartlarda yapılmadı” diye şikâyet etmeye kalkıyor…

Keşke kampanya eşit şartlarda yapılsaydı da halkımızı daha da iyi bilinçlendirebilseydik…

“Evet” cephesinde ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım aslanlar gibi mücadele verdi. Onlara gönül verenler epey bir gayret gösterdi de “evet” kampanyasını her şeye rağmen başarı ile sürdürüp “evet” oyunu yükselttiler.

Etiketler: ilnur çevik
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