Danıştay Başkanı Zerrin Güngör: Danıştay'ın kararları eleştirilebilir

Danıştay Başkanı Güngör, "Danıştayın faaliyetlerinde tabi olduğu tek ilke kuşkusuz hukukun üstünlüğüdür. Unutulmamalıdır ki, hukuki güvenlik ilkesi, hukukun üstünlüğünün temel unsurlarındandır." dedi.
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, "Şura-yı Devlet'ten Danıştay'a Uluslararası Sempozyumu"na katıldı.
Güngör, burada yaptığı konuşmada, "Danıştayın faaliyetlerinde tabi olduğu tek ilke kuşkusuz hukukun üstünlüğüdür. Unutulmamalıdır ki, hukuki güvenlik ilkesi, hukukun üstünlüğünün temel unsurlarındandır." dedi.
'Hepimizin arzusudur'
Güngör ayrıca hakimlerin, hukukun evrensel ilkeleri yanında özellikle içinde yaşadıkları toplumun değerleriyle çelişmeyerek, adalet duygusunu güçlendiren kararlarıyla güven ortamı oluşturan bir yargı düzeninin sağlanmasına katkısının herkesin arzusu olduğunu vurguladı.
Danıştay'ın kararlarının eleştirilmesinin mümkün olduğuna işaret eden Güngör, şunları kaydetti:
"Danıştayın verdiği karaların hukuki sınırlar içinde bilimsel yönden eleştirilmesi mümkündür. Yargı mensupları olarak kararlarımızın bilimsel eleştirisine her zaman açığız. Yargı kararlarının taraf menfaati bakışıyla değil, objektif, bilimsel kriterlere göre değerlendirilmesinin hukukun gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yargılama süreci devam eden bir dava hakkında görüş beyan edilmesinin, hukuka, adalete ve yargıya olan güveni sarsacağı unutulmamalıdır."
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AA