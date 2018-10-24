Danıştay Başkanı Zerrin Güngör: Danıştay'ın kararları eleştirilebilir

Danıştay Başkanı Güngör, "Danıştayın faaliyetlerinde tabi olduğu tek ilke kuşkusuz hukukun üstünlüğüdür. Unutulmamalıdır ki, hukuki güvenlik ilkesi, hukukun üstünlüğünün temel unsurlarındandır." dedi.

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