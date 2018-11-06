Liyakat ve ehliyette açmazlarımız var

AhlakÎ Zirvesi’nin detaylarını paylaşan Kemal Öztürk, “Ankara’da yönetici kadronun, liyakat, ehliyet, istihdam ve üretkenlik konularında çok fazla sorunumuz olmadığını düşündüklerini zannediyorum” diye yazdı.

Eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü ve Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, Kamuda İş Ahlakı Zirvesi’nin detaylarını paylaştı. Kamudaki liyakat ve ehliyet konularında “Yeni sistemi bürokrasiye uyarlayan kişi” dediği Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın sonuç bildirgesi ve raporlardan faydalanmasını uman Öztürk, “Ankara’da yönetici kadronun, liyakat, ehliyet, istihdam ve üretkenlik konularında çok fazla sorunumuz olmadığını düşündüklerini zannediyorum” diye yazdı. Öztürk’ün “Kamuda iş ahlâkı sorunu var mı?” başlığıyla (6 Kasım 2018) yayımlanan yazısı şöyle; “Geçen hafta yazdığım, “sessiz devrimin çocukları nerede?” (01.11.2019 ) başlıkları yazıma gelen yüzlerce mesaj, mail ve telefondan anladım ki, herkesin bu konuda bir derdi, acısı, sıkıntısı var. Yazının özü liyakat, ehliyet, adalet ve hakkaniyet sorunuydu. Devlet eliyle yapılan istihdamlarda, bu sorunun son yıllarda daha da arttığına dair şikâyetler çoğaldı. Sanırım bu meseleyi yazmak, konuşmak, dile getirmek, raporlamak çok sık görülen bir şey değil. Bu nedenle sorunu dile getiren her aktivite, ilgiyle takip ediliyor, paylaşılıyor.

İnsanın adalet duygusunu etkileyen önemli bir sorun

Toplantının onur konuğu olan ve yeni sistemi bürokrasiye uyarlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, giriş konuşmalarını her ne kadar karamsar bulsa da, ortaya çıkan fikirlerin, onun çalışmalarına çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Umarım sonuç bildirgesi ve raporlardan faydalanır. Ankara’da yönetici kadronun, liyakat, ehliyet, istihdam ve üretkenlik konularında çok fazla sorunumuz olmadığını düşündüklerini zannediyorum. Oysa toplumun çok büyük kesiminde, bürokrasinin neredeyse tamamında, seslerini çıkarmasalar da bu konuda ciddi eleştiriler, serzenişler var. Belki risk alıp bu konuları yazan, konuşan, dertli sesleri duyurmaya çalışan, rapor hazırlayan, zirve düzenleyen insan sayısı az, ama haklı tesbitlere kulak vermenin kimseye zararı olmaz. Bu konu, insanın adalet duygusunu ve vicdanını etkileyen önemli bir sorundur.