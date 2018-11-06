"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Liyakat ve ehliyette açmazlarımız var

06 Kasım 2018, Salı 22:55
AhlakÎ Zirvesi’nin detaylarını paylaşan Kemal Öztürk, “Ankara’da yönetici kadronun, liyakat, ehliyet, istihdam ve üretkenlik konularında çok fazla sorunumuz olmadığını düşündüklerini zannediyorum” diye yazdı.

Eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü ve Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, Kamuda İş Ahlakı Zirvesi’nin detaylarını paylaştı. Kamudaki liyakat ve ehliyet konularında “Yeni sistemi bürokrasiye uyarlayan kişi” dediği Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın sonuç bildirgesi ve raporlardan faydalanmasını uman Öztürk, “Ankara’da yönetici kadronun, liyakat, ehliyet, istihdam ve üretkenlik konularında çok fazla sorunumuz olmadığını düşündüklerini zannediyorum” diye yazdı. Öztürk’ün “Kamuda iş ahlâkı sorunu var mı?” başlığıyla (6 Kasım 2018) yayımlanan yazısı şöyle; “Geçen hafta yazdığım, “sessiz devrimin çocukları nerede?” (01.11.2019 ) başlıkları yazıma gelen yüzlerce mesaj, mail ve telefondan anladım ki, herkesin bu konuda bir derdi, acısı, sıkıntısı var. Yazının özü liyakat, ehliyet, adalet ve hakkaniyet sorunuydu. Devlet eliyle yapılan istihdamlarda, bu sorunun son yıllarda daha da arttığına dair şikâyetler çoğaldı. Sanırım bu meseleyi yazmak, konuşmak, dile getirmek, raporlamak çok sık görülen bir şey değil. Bu nedenle sorunu dile getiren her aktivite, ilgiyle takip ediliyor, paylaşılıyor.

İnsanın adalet duygusunu etkileyen önemli bir sorun

Toplantının onur konuğu olan ve yeni sistemi bürokrasiye uyarlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, giriş konuşmalarını her ne kadar karamsar bulsa da, ortaya çıkan fikirlerin, onun çalışmalarına çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Umarım sonuç bildirgesi ve raporlardan faydalanır. Ankara’da yönetici kadronun, liyakat, ehliyet, istihdam ve üretkenlik konularında çok fazla sorunumuz olmadığını düşündüklerini zannediyorum. Oysa toplumun çok büyük kesiminde, bürokrasinin neredeyse tamamında, seslerini çıkarmasalar da bu konuda ciddi eleştiriler, serzenişler var. Belki risk alıp bu konuları yazan, konuşan, dertli sesleri duyurmaya çalışan, rapor hazırlayan, zirve düzenleyen insan sayısı az, ama haklı tesbitlere kulak vermenin kimseye zararı olmaz. Bu konu, insanın adalet duygusunu ve vicdanını etkileyen önemli bir sorundur.

Etiketler: kemal öztürk
Okunma Sayısı: 234
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İşgale meydan okuyor

    Oy verme işlemi devam ediyor: Dünyanın gözleri ABD'de ara seçimlere odaklandı

    Güleçyüz, Furkan Vakfı’nın sorularını cevapladı: İnsanları terörle suçlamak bu kadar kolay olmamalı

    Liyakat ve ehliyette açmazlarımız var

    Kalın: İhtiyatla karşılıyoruz, geç kalmış bir şeydir

    Firmalar fiyatlandırma yapamıyor... Kampanyalar işe yaramadı!

    Bir göçmen trajedisi daha: 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı!

    ABD kritik ara seçimler için sandık başında

    Meclis’te köprü - otoyol tartışması: Sürekli borç alıp faiz ödüyoruz

    Bir açılışa 11 kapanış

    ABD'den teröristler hakkında bilgi verene ödül vereceğiz açıklaması

    Putin: Silah ihracatımız üçüncü ülkeleri hedef almıyor

    AB Sözcüsü'nden Suudi Arabistan'a: Türkiye ile işbirliği yapın

    Abdullah Tivnikli ebedi yolculuğuna uğurlandı

    'İslam geleneğinde siyasetin temeli ahlaktır'

    AB'den Yemen'e 90 milyon avroluk insani yardım

    Kılıçdaroğlu: Yargıya doğrudan doğruya talimat veren Saray'daki kişidir

    Ticaret Bakanlığı: Fahiş fiyatlar cepten tespit edilebiliyor

    Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya-ABD ilişkilerinde normalleşme eğilimi yok

    Erdoğan'dan yaptırım açıklaması: Dünyanın dengesini bozmaya yönelik yaptırımlardır

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    KHK’lı doktorlar: Meclis bu zulme geçit vermesin
    Genel

    Cihangir İslam'a STK'lardan destek
    Cevher İLHAN

    Türkiye’nin ağırlaşan adalet sorunu
    Mustafa Göknur

    Mânevî terakkî ve mânen zulme iştirak
    Genel

    Karadeniz'de tehlikeli dakikalar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Boşanma öncesi arabuluculuk nerede?
    Süleyman KÖSMENE

    Herkese gözüken her şeyde iki şahit
    Genel

    ‘120 AVM bankalara geçebilir’
    Risale-i Nur'dan

    İnsan için en mühim ve âlî maksat

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.