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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Nusaybin’deki patlamada ikinci kardeş de öldü

31 Mart 2017, Cuma 12:04
Nusaybin’in Abdulkadir Paşa Mahallesi’nde evlerinin bahçesinde buldukları cismin patlaması sonucu ağır yaralanan Havin Güneş’in ardından ağabeyi Fatih Güneş de yaşamını yitirdi.

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Abdulkadir Paşa Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde evlerinin bahçesinde buldukları cismin ellerinde patlaması sonucu Havin Güneş (3) ve Fatih Güneş (5) adlı kardeşler ağır yaralanarak Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen dün ölen küçük Havin’in ardından yoğun bakımda tedavisi süren ağabeyi Fatih Güneş’te bu sabah saat 04.00 sıralarında öldü.

İki kardeşin cenazesinin bugün Moris Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.

Etiketler: nusaybin, patlama, mardin
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  • Toygar

    31.03.2017 13:54:45

    Cennetlik, tatlı mı tatlı, iki tane minik yüz gördüm. Ne mutlu anne ve babasına. Şu ayrılık da olmasa! Rabbim kalanlarına sabır versin. Cennetin kuşu olmuşlar, şimdi mutlu ve mes'ut mekanlarında seyeran ediyorlardır inşallah! Rabbim ebedî muhafaza etsin!

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