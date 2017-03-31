Nusaybin’deki patlamada ikinci kardeş de öldü

Nusaybin’in Abdulkadir Paşa Mahallesi’nde evlerinin bahçesinde buldukları cismin patlaması sonucu ağır yaralanan Havin Güneş’in ardından ağabeyi Fatih Güneş de yaşamını yitirdi.

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Abdulkadir Paşa Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde evlerinin bahçesinde buldukları cismin ellerinde patlaması sonucu Havin Güneş (3) ve Fatih Güneş (5) adlı kardeşler ağır yaralanarak Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen dün ölen küçük Havin’in ardından yoğun bakımda tedavisi süren ağabeyi Fatih Güneş’te bu sabah saat 04.00 sıralarında öldü. İki kardeşin cenazesinin bugün Moris Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.

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