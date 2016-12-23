Pervin Buldan serbest bırakıldı

TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul milletvekili Pervin Buldan, gözaltına alındı. Buldan, sosyal medya hesabından "Gözaltına alındık" yazarak durumu doğruladı. Buldan'ın İstanbul'daki evinde gözaltına alındığı öğrenildi. Bakırköy Adliyesi'nde ifade veren Buldan, ifade verme işleminin ardından serbest bırakıldı.

HDP Genel Merkezi, TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın bu sabah İstanbul'da evinde gözaltına alındığını açıkladı. HDP'DEN İKİNCİ AÇIKLAMA GELDİ Bu gelişmenin ardından HDP Genel Merkezi de Buldan'ın serbest bırakıldığını duyurdu. HDP Basın Bürosu'ndan bu sabah saat 09:12'de yapılan yazılı açıklamayla, Pervin Buldan'ın İstanbul'daki evinden gözaltına alındığı bildirilerek, "TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekilimiz Pervin Buldan, bu sabah İstanbul'da evinden hukuksuzca gözaltına alınmıştır" denilmişti. HDP'den saat 10: 43'te ikinci bir açıklama yapılarak, Buldan'ın serbest bırakıldığı duyuruldu. HDP Basın Bürosu'ndan yapılan ikinci açıklamada ise "Bu sabah İstanbul'daki evinden hukuksuzca gözaltına alınan TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekilimiz Pervin Buldan, bırakıldı" denildi. DHA

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