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Tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Topuz'dan ek ifade

01 Aralık 2017, Cuma 10:24
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Gülen Hareketi şüphelisi eski polisler ve eski firari savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilen, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlamasıyla tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un ek ifadesine başvurulduğu belirtildi.

Şüpheli Topuz'un, avukatı huzurunda alınan ifadesinde savcılığın sorularına cevap verdiği kaydedildi. Topuz'un, İstanbul'dan konsolosluk DEA görevlisi James Long, 17-25 Aralık operasyonlarını yürüten Gülen Hareketi şüphelisi eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı, eski Mali Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu ve söz konusu operasyonlarda dinleme yapan büronun amiri İbrahim Şener ile 24 Eylül 2012'de ABD'ye gittiklerini söylediği kaydedildi.

Topuz'un, bu heyetle ilk önce Washington Savcılığına gittiklerini, burada bölge savcısı Daniel Grooms ile görüştükten sonra 25 Eylül 2012'de DEA Genel Müdürlüğünde Finansal Suçlar Bölüm Başkanı Brian Mcknight, koordinatör Mark Snyder, diğer koordinatörler MargaretWilliams ve Michael Barbuti ile görüştüklerini anlattığı öğrenildi.

Daha sonra 27 Eylül'de 2012'de ise heyet olarak New York Güney Bölge Savcılığına gittiklerini anlatan Topuz'un, burada savcı Michael Ferrara ile, 28 Eylül 2012'de de DEA'nın New York bürosunda finansal suçlar bürosundaki grup şefi William Callaham ile görüştüklerini kaydettiği aktarıldı.

Washington'da savcılık binası karşısındaki bir otelde, New York'ta da ise İkiz Kuleler yanındaki bir otelde kaldıklarını beyan eden Topuz'un, bu ziyaretlerin bilgi alışverişi mahiyetinde değil de bilgi paylaşımı şeklinde olduğunu belirterek, ''Doğrudan devam eden soruşturma ve tahkikatlara ilişkin iş birliği mahiyetinde değil de bilgi paylaşımı şeklinde idi'' iddiasında bulunduğu ifade edildi.

Metin Topuz'un, söz konusu ziyaretlerin (ABD'ye) DEA olarak planlandığını ve İstanbul'daki emniyet görevlilerinin davet edildiğini, emniyet müdürlüğünün görevlileri kendilerine bildirmesi üzerine gerekli işlemleri yaparak ziyaretlere gittiklerini söylediği bildirildi.

Topuz'un ifadesinde bahsettiği eski polisler Yakup Saygılı, Yasin Topçu ve İbrahim Şener, takipsizlikle sonuçlanan "17 ve 25 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları ve darbeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla açılan davalarda tutuklu olarak yargılanıyor. Söz konusu polislerin yargılandığı davada, Fetullah Gülen de bir numaralı sanık olarak yer alıyor.

Ayrıca şüpheli Metin Topuz’un, 17-25 Aralık operasyonlarından bir ay önce, 5 Kasım 2013’te eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görüştüğü ortaya çıkmıştı.

AA

Etiketler: metin topuz
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  • halil

    1.12.2017 11:32:09

    Bu casusluk değil ki! uluslar arası bir para trafiğindeki suçu tespit etmek için yapılmış olması muhtemel görüşme ama gel bunu ABD ve Batı düşmanlığıyla siyasi rüzgar oluşturulmuşken anlat. Mesele hiç Milli değilken meseleyi milli mesele yaptılar neden kendilerine kalkan olsun diye.

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