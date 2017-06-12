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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Yargıya ve iktidara çağrı: Mağduriyetler bayrama sarkmasın

12 Haziran 2017, Pazartesi
Genel Yayın Müdürümüz Kâzım Güleçyüz mağduriyetlerin hiç değilse bayram öncesi son bulması ve yüz binlerce insanın bayrama buruk ve hüzünlü girmemesi gerektiğini söyledi.

Genel Yayın Müdürümüz Kâzım Güleçyüz, uzun tutukluluklarla mağdur edilen binlerce kişinin olduğunun altını çizdiği scope yayınında, mağduriyetlerin hüznünün ve burukluğunun bayrama da taşınmaması çağrısında bulundu. “Bu bir insanî ve vicdanî çağrıdır” diyen Güleçyüz şöyle dedi:

“Ramazan’a girerken Ramazan milat olsun demiştik. Ramazan çok farklı bir atmosfer iftar var sahur var. Ama bu iftar ve sahur huzurunu yaşayamayan birbirinden koparılmış aileler var. Bunların sebebi haksız gözaltı ve tutuklamalar. Bu durumda olan sayısı milyonu geçen bir kitle var. Bazı evlerde birden fazla kişi iftira kurbanı ve iftar, sahur sofrasında anneler, babalar, evlâtlar yok. Dışarıdakiler için durum böyleyken, cezaevlerinde de ailelerinden uzak, özgürlüklerinden mahrum edilmiş olarak, Nur’un da bahsettiği üzere gözyaşlarıyla, lokmalar boğazlarına dizilerek sofra kuruyorlar. Bu yürekleri sızlatan bir tablodur. Ramazan’ı yarıladık. Ufak tefek tahliye haberleri gelse de bu sayı yeterli değil.”

Bu ne hukukla ne vicdanla bağdaşır

“Bu arada bazı haberler aldık. Bunlardan biri, dosyasında sadece ByLock olanların tutuklanmayacağı, tutuklu olanların da bırakılacağı noktasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yapmış olduğu bir çalışma var. Çünkü ByLock meselesi öyle çetrefilli bir iş ki; 105 bin kişiden bahsediliyor. Bunların hepsinin incelenmesi, içeriklerin incelenmesi lazım. O yazışmaların içeriğinde ne var? Eğer ‘Cevşen okuyalım, terficiye okuyalım, hatim okuyalım’ gibi yazışmalar varsa sen bunu hangi silahlı terör örgütüne sokacaksın? Cemaat yazışmalarının taban için söylüyorum. O tabanın içinde de darbede aktif rol almış kişiler varsa onları da belirlemek devletin görevidir. Ama genel olarak tabanın bu işlerin içinde olduğunu söyleyebilmek için delil lâzım. Suç ve ceza şahsidir. Toptan bir camiayı, anneleri, yeni doğum yapmışları, yaşlıları, nineleri, dedeleri bu işin içine sokmak, ne hukukla, ne vicdanla bağdaşır. Dolayısıyla bu işe bakan hukuk insanları da bunu gördüler ki netice itibariyle böyle bir kriter belirleme ihtiyacı duydular. ByLock meselesinden dolayı haksız yere canı yanan o kadar çok insan var ki. Durduk yere iftiraya kurban giden, asılsız ihbarlarla ya da asılsız listelerle tutuklanan binlerce insan var. Bunların Ramazan günlerinde bayram gelmeden bir an evvel tahliye edilmesi lâzım. 

“İkinci olarak yine ByLock meselesindeki süreci hızlandırmak için BTK ile Adalet Bakanlığı bir çalışma yapıyor. UYAP’la BTK listelerini online olarak birbiriyle bağlantılı hale getirmek için. Mahkemeler HTS kayıtları vs. gibi yazılar yazıyor BTK’ya. İnternet trafiğinde neler var gibi bilgiler için. Şimdi BTK başkanı diyor ki; “Biz Pazartesi günü Ankara’da pilot il olarak uygulamaya başlayacağız. Bir hafta deneme uygulamamız olacak. Ondan sonra Türkiye’deki tüm yargı birimleri bu sistemden istifade edebilecek.” Bu uygulamanın çok sür’atli bir şekilde gerekirse teknik destek alarak hayata geçirilmesi lâzım. Mağduriyetlerin fazla uzamaması açısından. 

HSK mahkemeleri hukukun gereğini yapmaya teşvik etsin

“Ramazan’a girerken dedik ki Ramazan milat olsun. Ramazan’ı yarıladık mağduriyetlerin çok büyük bir ekseriyeti hâlâ devam ediyor. En azından bayrama kalmadan bu iş bitsin. İnsanlar sevdiklerinden ayrı bir Ramazan geçirmenin burukluğunu yaşıyorlar, bayrama da aynı hissiyat ile girmesinler. Bu mağduriyetin hüznü ve burukluğu bayrama da taşınmasın. Bu bir insanî ve vicdanî çağrıdır. Yeni iş başı yapan HSK’ya da aynı çağrıyı tekrarlıyoruz. Mahkemeler üzerinde baskı oluşturarak onları hukuka aykırı kararlar vermeye zorlamayın. Haksız tutuklulukları uzatmaya zorlamayın. Tam tersine hukukun gereğini yapmaya teşvik edin. Süreci hızlandırmak için gerekli adımları atın, tedbirleri alın ve mahkemelere bu anlamda telkinlerde bulunun. Ancak böyle normale dönebiliriz.

Bedduâya dönüşen feryatlar sona ersin

“Türkiye’nin birinci meselesi hukukun normalleşmesidir. Sağlam bir hukuk hariçten yapılan telkinlerden, hissiyattan veya yönlendirmelerden kim olursa olsun etkilenmez. Cumhurbaşkanı da söylese bir mahkeme vereceği kararda ondan etkilenmemeli. Hukukun gereği budur. Biz bunu yine Nur’la yaptığımız bir programda, İslam tarihinden, Hz. Ali, Fatih Sultan Mehmed, ve Selâhaddin Eyyubi’nin bugün bile erişilemeyen yargı bağımsızlığı örnekleri verdiklerini anlatmıştık. Risalelerde de bunlar çok geçiyor. Hz. Ali bir halife olarak, kadının önünde bir Yahudi ile eşit şartlarda muhakeme oluyor. Fatih bir Rum mimarla muhakeme ediliyor ve mahkum oluyor. Selâhaddin Eyyubi yine aynı şekilde bir Ermeni ile muhakeme oluyor. Bu cihangir sultanlar, büyük halifeler, mahkemenin önünde hiçbir müdahale olmaksızın, eşit şartlarda yargılanmayı kendileri için bir zül telakki etmiyorlar. Bunu adaletin tecellisi için bir gereklilik olarak görüyorlar. Bizim de örnek almamız gereken bu uygulamalardır. Velhasıl bayrama da bu işler sarkmasın. Bu mağduriyetleri, süreci olabildiği ölçüde hızlandırarak bitirelim. Bedduaya dönüşen feryatlar sona ersin.”

Memleketi yönetenler vicdanlı olsun

“Türkiye çok kritik süreçlerden geçiyor. Bölgemiz de karışıyor, işte Katar krizinin tetiklediği olaylar, İran’daki terör saldırısı, Suriye’de devam eden olaylar. Türkiye böyle bir fitne kazanının içinde. Katar’la da çok yakın ilişkileri var. Dolayısıyla, iç birliği, kaynaşmayı pekiştirmemiz, daha da sağlamlaştırmamız gereken süreçlerden geçiyoruz. Böyle bir ortamda masum insanları içeride tutmaya devam ederseniz, o zaman en fazla ihtiyaç duyduğumuz iç bütünlüğü, dayanışmayı nasıl sağlayacağız? Neresinden bakarsanız bakın, insanî, vicdanî ve hukukî gerekler bu mağduriyetlerin bir an önce bitirilmesini icab ettiriyor. Bu memleketi yönetenlerin kalbinde, gönlünde hukuk diye bir şey varsa, vicdan diye bir şey varsa bunun gereğini bir an önce yapmaları lâzım.”

 

 

Etiketler: hukuk, ohal, ramazan bayramı, adalet, mağduriyetler
Okunma Sayısı: 7132
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Yorumlar

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  • Veysel

    13.06.2017 18:21:23

    ALLAH sizden razı olsun.mağdurlarin sesi olduğunuz için.kısaca durumumuzu anlatayım.oğlum kullanmadığı bir hattan 27/08/2014 tarihinde bylok indirmiş.bu yüzden 9 aydır terörist listesindeyiz ve kutsal mesleginden ihraç edildi.DİKKAT. DIKKAT DİKKAT OĞLUM 27/08/2014 DE KASTAMONU DA ACEMI BIRLIGINDE ASKER...insaf merhamet edin bizleri perişan ettiniz.bize bu acıları yasatanlari Allah'a havale ediyorum.

  • Esra

    12.06.2017 11:49:07

    Yureginize saglik ins devlet buyuklerimiz bu yazdiklarinizi gorurde bu vuslat bayram gelmeden biter.1.5 yasinda bi oglum var rabbim bu mubarek gunlerin ve bu yavrularin yuzu hutmetine tum sucsuzlari bi an evvel ozgurluklerine kavustursun cok zor bi surec yasiyoruz rabbim kolaylik versin bedeni mahkum ama ruhlari ozgur olanlara

  • Ali KALKAN

    12.06.2017 11:10:42

    Rabbim kimseyi kul hakkıyla darul bekaya göndermesin...

  • Merve

    12.06.2017 04:17:47

    Devlet büyüklerimiz İslam dinini temsil etmiyor. Bu cümleyi yazarken düşündüm gerçekten temsil etmiyorlar. Oysa benim dinim mütevazi, garip

  • MELIKE

    12.06.2017 03:03:31

    MÂİDE-8: Ey Inananlar! Allah icin adaleti ayakta tutup gozeten sahidler olun. Bir topluluga olan ofkeniz sizi adaletsizlige suruklemesin; adil olun; bu, Allah'a karsi gelmekten sakinmaya daha yakindir. Allah'tan sakinin, dogrusu Allah islediklerinizden Haberdar'dir.

  • Adalet

    12.06.2017 02:58:04

    Bu sahur vakti hürmetine Rabbim inşallah söylediklerinizin hepsini kabul buyurur.bu müsibetten kurtuluruz. Milyon kez amin.

  • Adil

    12.06.2017 00:44:03

    Kazim bey Allah razı olsun.Bu kadar mi ?Güzel anlatilir gozyaslari icerisinde okudum.inşallah yazınız dua yerine geçsin. Herkes bayram etsin.

  • HİÇ

    12.06.2017 00:38:00

    Sayin gulecyüz bu mübarek gunlerdé Size nasıl duacı olalım bu yazınız bizim iç sesimiz adeta.Rabbim sizden ebeden razı olsun en güzel dua bu.

  • vedat

    12.06.2017 00:15:27

    Çok zor Kazım Bey.Daha çok bayram geçecek garibanlar kimsenin umrunda değil.Bu işi Rabbim çözecek

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