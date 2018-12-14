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14 ARALIK 2018 CUMA - YIL: 49

500 yıl sonra ibadete açılıyor

14 Aralık 2018, Cuma 00:16
Bir dönem Menteşeoğulları Beyliği’nin de başşehri olan Beçin Antik Kenti’ndeki Yelli Camii, 500 yıl sonra ibadete açılıyor.

Bir dönem Menteşeoğulları Beyliği’ne de başşehirlik yapan Beçin Antik Kenti’nde yer alan ve bölgede son dönemlerde yaşanan depremlerin de etkisiyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan tarihi Yelli Camii’nin restorasyonu tamamlandı, açılmak için gün sayıyor. 

Eski ihtişamına kavuşacak

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 2012’de alınan antik kentteki, kale ve çevresinde Prof. Dr. Kadir Pektaş, bu yıl Beçin Kalesi kazı çalışmalarında, sur içi şehir kısmında yer alan seymenlik kapısının alt bölümündeki sokak dokusunun tamamıyla ortaya çıkarılmasına yönelik kazı yaptıklarını söyledi. Pektaş, “Yelli Camii surların dışında medrese ve hamamla birlikte bir külliye olarak inşa edilen bir kompleksin en büyük yapısı. Yelli Camii 500 yıl sonra ibadete açılarak eski ihtişamına kavuşacak” dedi.

Aslına uygun restore edildi 

Restorasyonda mümkün olduğunca yerel malzemenin kullanımına dikkat ettiklerini anlatan Pektaş, “Camide kullanılacak taşları çok yakında bir alandan çıkardık. Buraya çok yakın bir alan vardı. Cami yapılırken o dönemde taşların oradan temin edildiğini, taşların özelliklerini araştırdığımızda bulduk. Buraya birkaç kilometre ötede bir yerden bu taşları temin ettik. Bu ölçülerde keserek, düzenleyerek restorasyonda kullandık. Hem ucuza mal etmiş olduk hem de orijinal malzemesini kullanmış olduk” dedi.

AA

Etiketler: yelli cami, restorasyon
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