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14 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Cam sanatını kaleme yansıttı

13 Kasım 2018, Salı 23:34
Almanya’da öğrenip daha sonra geliştirdiği sanatını Muğla’daki atölyesinde devam ettiren Cam kalem ustası Baha Cüneyt Büyükdağ, cam sanatıyla kalem yaparak ilgi çekiyor.

Almanya’da öğrenip daha sonra geliştirdiği sanatını Muğla’daki atölyesinde devam ettiren Cam kalem ustası Baha Cüneyt Büyükdağ, alevle şekillendirdiği camları 2005’ten bu yana kalem meraklılarının beğenisine sunuyor. Büyükdağ, bugüne kadar ürettiği 50 binden fazla özel tasarım kaleme ömür boyu garanti veriyor ve “Calligart” markasıyla dünyaya pazarlıyor. Ürünleri ve yapım sürecini anlatan Büyükdağ, “Berlin’de ya da Venedik’te cam kalem bulabilirsiniz, ama uçlar düz gider, birden keskinleşir. Kubbe formu bizim buluşumuz” diye konuştu.

Bir batırışta yarım sayfa yazı

Büyükdağ, ürettikleri cam kalemin kubbe formu sayesinde mürekkebe batırdıktan sonra çok daha uzun yazılabildiğini kaydederek, “Ucunu 2 santim gibi görüyorsunuz, ama burgulardan ve bombelerden dolayı görünmese de bombe içine yedirilmiş camlar da var ve aslında 4 santim uzunlukta oluyor. Bu da yazım süresini uzatıyor” ifadesini kullandı. Normal mürekkep kullanıldığı takdirde yazma işi bittikten sonra temizlemeye de gerek kalmadığını aktaran Büyükdağ, bir batırışta yaklaşık yarım sayfa yazı yazılabildiği ni söyledi. Büyükdağ, yağ ihtiva etmeyen her türlü sıvıyla yazı yazılabildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti: “Bir dahaki kullanımda mürekkebe batırıp devam ediyorsunuz. Mürekkebe batırdığınızda önceki kurumuş mürekkep çözülüyor, yeni mürekkebi alıyor ve yazmaya devam ediyorsunuz. Çalışma prensibi şöyle, her bir kalemin ucunda oluklu camlar var, mürekkebi batırdığınızda mürekkebi yukarı çekiyor. Yüzey gerilimi sayesinde cam yüzeyi ile mürekkep yüzeyi arasında bir gerilim oluşuyor. Bu gerilimden dolayı mürekkep aşağı kaymıyor.”

“Bombeler sayesinde mürekkep damlatmıyor”

Mürekkeple yazılmasına rağmen yüzey geriliminden faydalanan burgu ve bombeler sayesinde mürekkebin damlamadığını anlatan cam kalem ustası, kalemin ucunu sıyırdıktan sonra yazı yazma ve nokta koymanın mümkün olduğunu vurguladı. Büyükdağ, alevle şekillendirme tekniğini kullanarak yaptıkları cam ürünlerin hazırlanışına ilişkin bilgi vererek, “Ateş ocağıyla önce yavaş yavaş camı bin 200 ila bin 400 dereceye kadar çıkartıyoruz. Üfleyerek ya da çekerek bir noktayı ısıtarak bu formu veriyoruz, sonra tekrar fırınlanıyor” dedi.

AA

Etiketler: cam sanatı, kalem
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