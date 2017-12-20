'Dolmabahçe' iddiaları hakkında TBMM'den açıklama

TBMM Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, "Dolmabahçe restorasyonuyla ilgili bugün bir gazetede 'tarihi çini' olarak bahsedilen fayansların, odanın özgün haline döndürülmesi gayesiyle kaldırılmasına karar verilmiştir." denildi.

TBMM Genel Sekreterliği, Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi restorasyonunda, bugün bir gazetede "tarihi çini" olarak bahsedilen fayansların, odanın özgün haline döndürülmesi gayesiyle kaldırılmasına karar verildiğini bildirildi.

TBMM Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün bir gazetede, "Veliaht Dairesi restorasyonu" ile ilgili haber üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu aktarıldı.

TBMM 26. Yasama Dönemi Çalışma Raporu'nda yer alan bir fotoğraftan hareketle, haberde yer alan Veliaht Dairesi ile ilgili ifadelerin "gerçek dışı, yalan" olduğu belirtilerek, TBMM uhdesinde bulunan tarihi ve kültürel mirasa yönelik gerçekleştirilen tüm restorasyon çalışmalarında olduğu gibi Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi restorasyon çalışmalarının da ülkenin kıymetli bilim insanlarından oluşan Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulunun kararları uyarınca uzman restoratörler tarafından gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Haberde "tarihi çini" olarak bahsedilen Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi 1. Kat 13 No'lu odada yer alan 1940’lı yıllarda mekana ilave edilmiş fayansların, binanın orijinalinde olmadığı, muhdes olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilim ve Değerlendirme Kurulu tarafından, odanın özgün haline döndürülmesi gayesiyle bu muhdes eklentilerin kaldırılmasına karar verilmiştir. Herhangi bir araştırma, bilgi edinme ve tetkik yapmadan masa başında alelacele hazırlanan, karalayıcı ifadeler ve gerçek dışı beyanlarla kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi hedeflemiş bu haberle ilgili hukuki girişimlerin yapılacağını saygı ile duyururuz."