"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Müstakîm tefsire istikametli hizmet

M. Latif SALİHOĞLU
04 Ekim 2018, Perşembe
Mühim bir hikmete binâen, hatıra geldikten ve hatta zâhir olduktan yıllar sonra telif ile neşredilen Risâle-i Kerâmet-i Gavsiye’nin (8. Lem’â) lâtif nükteli bir zeylinin başlığı şöyledir: Hazret-i Gavs’ın keramet-i gaybiyesini teyid eden bir âyetin işarâtındaki bir nükte-i i’câziyedir.

Bu i’câzlı nüktenin “Haşiye”sinde yer alan pek düşündürücü ifadeyi de en başta iktibas ederek, konuya öyle devam edelim.

O haşiye şudur: Resûl-i Ekrem (asm) fermân etmiş ki: Sûre-i Hûd’daki “Festakim kema-umirt” âyeti beni ihtiyarlattırdı. Çünkü, ehemmiyeti azimdir; istikamet-i tâmmeyi emrediyor. (Tirmizî, Tefsîru Sûre, 56: 6)

Âyet-i Kur’âniye nasıl ki “şûrâ”yı emrediyor; aynı şekilde “istikamet”i de emrediyor. Lâkin, burada “tam istikamet” kast ediliyor. Yani, sonuna kadar, son nefese, âhir ömre kadar... Dolayısıyla, “ihtiyarlatan” tesirin sırrı bu noktada gizli.

* * *

Şimdi gelelim, istikameti emreden âyet-i muazzamanın bir “istikametli tefsiri” olan Risâle-i Nur ile olan bağlantısına. Bu meyanda, aşağıdaki ifadeleri okumaktayız: Kur’ân’dan tereşşuh eden o Sözler ve Risâleler, Kur’ân-ı Hakîmin bir müstakim tefsiri ve hakaik-i imâniyenin istikametli ve kuvvetli delilleri olduğundan, o Risâleler ve Sözlere gelen şeref ve takdir ve tahsin, Kur’ân’a ve hakaik-i imâna aittir. Madem öyledir; bilâ-perva derim ki: (Velâ-ratbin… “Yaş ve kuru ne varsa apaçık bir kitapta yazılmıştır.”) sırrıyla, Kur’ân’da elbette bu istikametli tefsirinin istikametine işaret var. Evet, var. Kur’ân, o tefsirine hususî bakıyor. Çünkü, âyât-ı mühimmeden Sûre-i Hûd’daki “Festakim kema-umirt” âyeti, …makam-ı ebcedîsi bin üç yüz ikidir. ...Demek, on dördüncü asırda Kur’ân’dan iktibas edip, istikametsiz sakim yollar içinde sırat-ı müstakîmi gösterecek âsârı neşreden bir adamı, o hadsiz efrad içinde dahil ediyor. Hem o istikametin bir hususiyeti var ki, tarihiyle işaret ediyor. (S. T. Gaybi: 144)

* * *

Evet, Kur’ân, istikametli bir tefsir olar Risâle-i Nur’a (33 âyetle) işaret edip ona ziyadesiyle ehemmiyet verdiği gibi, Kurân’ın malı olan Risâle-i Nur mesleğinde de “sadâkat ve istikamet”e çok ehemmiyet verilmiş. Hatta öyle ki, Üstad Bediüzzaman’ın, birçok has talebesine dahi “Üstadımın mesleğine sadâkatten ayrılmayacaklarına” dair, mükerrer yeminler ettirmiş olduğu da bilinen bir vakıadır. Yani, bu mesele, bu derece ehemmiyet kazanmıştır.

Bediüzzaman Hazretleri, bu noktada talebeleri üzerinde bir “kanaat-i tamme” hasıl olması için, Hücûmat-ı Sitte’deki “Enaniyet” bahsinde (29. Mektup) ayrıca şöyle bir hatırlatmada bulunuyor: “Bilmecburiye bunu haber veriyorum ki: Bu dürûs-u Kurâniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müctehidler de olsalar, vazifeleri, ulûm-u imaniye cihetinde, yalnız yazılan şu Sözlerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Çünkü, çok emârelerle anlamışız ki, bu ulûm-u imaniyedeki fetvâ vazifesiyle tavzif edilmişiz. …Çünkü, çok delillerle ve emârelerle tahakkuk etmiş ki, Risâle-i Nur eczâları, Kur’ân’ın tereşşuhâtıdır.”

* * *

Risâle-i Nur’un müellifi olan Üstad Bediüzzaman, bilhassa Barla hayatı döneminden sonra telif edilen risâlelerde ve bahislerde, Kur’ân’dan gelen feyiz ve ilhâmın bütünüyle hakim olduğu, kendi fikir, kalem ve iradesini işin işine karışmamaya âzami derecede dikkat ettiğini, çok yerde ifade ile bu mühim noktayı özellikle nazara veremeye çalışmış. “Yazdırıldı. Nasıl geldi ise öyle yazıldı, öyle bırakıldı…” gibi ifadeleri kullanmıştır.

Son olarak, aynı noktaya parmak basan bir ifadesini iktibasen aktararak nihayet verelim. O ifade şudur: "Kardeşlerim, Eskişehir Hapishanesi’nde, ahirzamanın hâdisatı hakkında gelen rivayetlerin te’villeri mutabık ve doğru çıktıkları halde, ehl-i ilim ve ehl-i iman onları bilmemelerinin ve görmemelerinin sırrını ve hikmetini beyan etmek niyetiyle başladım. Bir iki sayfa yazdım; perde kapandı, geri kaldı. Bu beş senede, beş-altı defa aynı meseleye müteveccih olup muvaffak olamıyorum.” (Sikke-i Tasdîk-i Gaybî: 167)

Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hareket et, sağlıklı ol: Yürümek için 20 sebebiniz var...

    Bu uygulamayla tasarruf sağlanmaz

    Sağlıkçılar: Artık yeter!

    İnsanlığın ihtiyacı: Peygamber metodu

    Durum vahim: Kitap basacak kağıt kalmayabilir

    Müslüman’ın hâl dili her şeye yeter

    Kriz kavga ederek çözülmez

    Enflasyon fena patladı

    Galatasaray, Portekiz'den puansız döndü

    Eski IMF Başkanı'nın 4,5 yıllık hapis cezası onandı

    ABD, Viyana Protokôlünden çekildiğini açıkladı

    "İsrail, Suriye'ye operasyon düzenlemekten vazgeçmeyecek"

    Stoltenberg: NATO'nun kapısı Gürscistan'a açık

    Erdoğan: Medya ile demokrasi olmaz

    Siirt'te 11 köy ve mahallede sokağa çıkma yasağı

    İsrail askerleri Filistinli çocuğu şehit etti

    Trump'a vergi kaçakçılığı suçlaması

    Irak ve Suriye tezkeresi de TBMM'den geçti

    Küçük esnaf yok olmasın: ‘Esnafın dayanacak gücü kalmadı’

    İstinaf Mahkemesinden Mutlu ve Çapkın hakkında karar

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Af yerine köklü yargı reformu
    Genel

    Enflasyon fena patladı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye’siz Suriye toplantıları
    Genel

    Durum vahim: Kitap basacak kağıt kalmayabilir
    Genel

    Kriz kavga ederek çözülmez
    Ahmet BATTAL

    Avrupa demokrasisinden Türkiye demokrasisine ikaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    İmanı kemale erdiren sır: Tefekkür
    M. Latif SALİHOĞLU

    Müstakîm tefsire istikametli hizmet
    Caner KUTLU

    Ahlâkın kaynağı imandır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.