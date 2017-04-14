"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 NİSAN 2017 CUMA - YIL: 48

Saltanat meddahlarının bitmeyen kini

M. Latif SALİHOĞLU
14 Nisan 2017, Cuma
Kadir Mısıroğlu, Ahmet Şimşirgil, Selahaddin Eş Çakırgil gibi bugünkü siyasî iktidarın fikrî pâyandası ve akıl hocası durumunda olanların hemen tamamı, katıksız birer Sultan Abdülhamid hayranıdır. Hayranlıktan öte, ayrıca o koca Sultan’ın birer meddahıdır. Dahası, meddahlıkta sınır tanımazlar.

Bu meşhûr şahıslar, aynı zamanda Üstad Bediüzzaman’ın da şiddetli muhalifi ve muarızıdırlar. Muhalefetlerini bazen doğrudan, bazen de dolaylı şekilde yaparlar.

Sultan Abdülhamid ile bağlantılı şekilde söz konusu olduğunda ise, Bediüzzaman Hazretlerini öyle bir karalamaya ve gözden düşürmeye çalışırlar ki, hayret etmemek elde değil.

* * *

Şimşirgil, özellikle tv programlarında; Mısıroğlu, kitap ve sohbetlerinde, Hz. Üstad’ı müthiş zemmetmeye çalışırlar. Hatta, Mısıroğlu, Bediüzzaman Said Nursî’nin Sultan Reşad’dan 20 bin altın aldığı ve bunu da ömür boyu kendisi için harcadığı yalan ve iftirasını atmaktan dahi çekinmiyor. (Neyse ki, değerli Müfid Yüksel, söz konusu paranın Van Valisinin emrine gönderildiğinin belgesini yayınladı; ancak, nâfile. Adamın belge-melge dinlediği yok.)

İsmini zikrettiğimiz diğer şahıs Çakırgil ise, dünkü (13 Nisan) yazısında öyle bir şenaatte bulundu ki, tarih önünde de, huzur-i İlâhîde de bunun hesabını asla veremez. Çünkü, hem kıyas-ı maalfârık bir yolda gidiyor, hem de Bediüzzaman’a yönelik affı kàbil olmaz yalan ve iftiralarda bulunuyor.

İşte, Star gazetesi yazarı Selahaddin Eş Çakırgil’in 13 Nisan 2017 tarihli yazının sonundaki ifadeleri: “Hatırlayalım, 100 yıl öncelerde, Osmanlı’nın o son demlerinde ve son derece karmaşık dünyada hattâ Mehmed Âkif, Elmalılı Hamdi Efendi ve Said Nursî gibi isimler bile—elbette eleştirilecek bir çok yanlışları da olsa bile—devleti emperyalistlerin oyunlarına karşı ayakta tutmaya çalışan ve son 300 yıl içinde belki de en dikkatli ve çağını okumakta en uyanık bir devlet başkanı konumunda olan 2. Abdulhamid’e muhalefette ve hattâ ona düşman olmakta; yazık ki, Tevfik Fikret gibi ateistliğini ilân edenlerle, Abdulhamid’e bombalı saldırıda bulunan ‘Ermenici’ teröristlerle ve emperyalist dünyanın uşağı durumundaki diğer nice iç düşmanlar ve emperyalist güç odaklarıyla aynı safta yer almaktan kaçınamamışlar ve Müslümanların elinde büyük bir güç olan 600 yıllık Osmanlı da, Abdulhamid bertaraf edildikten sonra, İttihadçıların elinde 10 senede parça parça oluvermişti!”

Bediüzzaman: Ben dindar bir cumhuriyetçiyim

Çakırgil, tarihe ait bu değerlendirmeyi, 16 Nisan’daki referanduma malzeme olarak kullandığını ise, aynen şu cümle ile noktalamış: “Yapılacak referandum oylamasında da, ortaya bir zaaf tablosu çıkarsa, tıpkı 100 yıl öncelerde olduğu gibi, bütün uluslar arası emperyalist güç odaklarının ve onların içerdeki uzantılarının özgürlük türküleriyle, nasıl bir saldırıya geçeceğinden asla gafil olmamak gerekir.”

* * *

Veli bir şahsiyet ve kudretli bir padişah olan Sultan Abdülhamid için duyulan muhabbeti, hayranlığı, hatta meddahlığı bir derece mazur görmek, hatta hoş karşılamak mümkün. Bunu yadırgamamalı, bundan gocunmamalı ayrıca...

Fakat, bu meddahlığın yanı sıra tutup Bediüzzaman Said Nursî’ye kin ve garaz ateşi ile saldırmanın kabul edilir bir tarafı olamaz.

Hatta denilebilir ki, bu tip adamların Said Nursî’ye karşı duyduğu kin ve garaz, aynen ehl-i Şiâ’nın Hz. Ömer’e karşı hissettiklerini çağrıştırıyor: “Esas maksat, Hz. Ali'ye duyulan muhabbet değil; Hz. Ömer'e duyulan adâvettir.”

Sahi, bu nasıl bir kin ve düşmanlık ateşidir ki, bizim gibi milyonlarca bîçarenin imanlarının kurtulmasına vesile olan bir zât-ı muhterem, Sultan Abdülhamid’i öldürmek isteyen ‘Ermeni terörist’ veya o teröriste övgüler düzen Tevfik Fikret gibi bir ‘ateist’le aynı kalıba sokulmaya ve aynı kategoride değerlendirilmeye çalışılıyor.

Maalesef, bununla da  iktifa edilmiyor; Kafkas Cephesinde 90 talebesini şehit veren ve kendisi de yaralanıp Ruslara esir düşen  Gönüllü Miralay Said Nursî, ayrıca “600 yıllık Osmanlı’yı parça parça eden emperyalist güç odaklarıyla aynı safta yer almakla” itham ediliyor.

* * *

Gözünü kin ve garaz bürümüş bu tip kimselere söylenecek sözün ciddî bir faydası olacağını sanmıyoruz. Onlar, yüz yıldır bildiklerini okumaya devam ediyor... Farklı ve hiç umulmadık durum şudur: Risâle-i Nur’u benimseyerek okuyan ve Bediüzzaman Hazretleri’ni Üstad olarak kabul eden mühim bir kesim, ne yazık ki “Nur’a muarız” bu tip şahısların takip ettiği “tarz-ı siyaset”e perestiş etmiş, hatta bir kısmı zebunu olmuş durumdalar. İşte, bizi en ziyade müteessir eden bu umulmadık vaziyet-i acibedir.

Hayatı boyunca hürriyeti, adâleti, meşrûtiyeti ders verip savunan ve “Dindar bir cumhuriyetçi” olan Bediüzzaman Hazretleri’ne “Saltanat” üzerinden vurmaya yeltenen saldırganları, biz de “Hürriyet, adâlet, demokrasi ve cumhuriyet düşmanı” ilân ediyoruz.

* * *

Son olarak, Üstad Bediüzzaman’a yönelik daha evvel yapılmış itham ve iftiralara karşı vermiş olduğumuz bir kısım cevabî yazıların link adresini vererek, şimdilik bir nokta koyalım.

1) Harbî düşman yapmaz bunu

2) Demokrasiye düşman mısınız?

3) Bediüzzaman’ın ortak düşmanları

Okunma Sayısı: 723
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    45. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Beşiktaş 2 dakikada yenildi!

    Erdoğan'dan ''eyalet sistemi'' açıklaması

    Bahçeli'den sert ''eyalet sistemi'' tepkisi ve ''hayır'' sinyali!

    Demokrasi için ''hayır''

    Hem suçlu, hem güçlü

    Demokratlar İzmir'de 'Hayır'ın gerekçelerini anlatacaklar

    Referandum haberlerinde denge yok

    ABD, Türkiye’deki ‘demokrasinin kalitesinden’ tedirgin

    NASA'dan tarihi keşif

    Pentagon: Afganistan'a nükleer dışındaki en büyük bombamızı attık

    Şener: Bu bir felakettir

    Muğla'da korkutan şiddetli deprem

    Akdeniz'den bir facia haberi daha

    KHK ile işten atılanlar: Yaşadıklarımız sosyal idam

    Karamollaoğlu sert tepki gösterdi: Akıllı bir insan bunu yapar mı?

    Türkiye en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke

    'Denize dökeceğiz' diyen vekile büyük şok

    Sudan'a 30 bin Kur'an-ı Kerim

    Rus Sözcünün tepki çeken 'Türkiye' açıklamalarına cevap verdi

    ABD'nin ilk Müslüman kadın yargıcı nehirde ölü bulundu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hem suçlu, hem güçlü
    Genel

    Erdoğan'dan ''eyalet sistemi'' açıklaması
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargı da partili tek adama bağlanıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Saltanat meddahlarının bitmeyen kini
    Genel

    Bahçeli'den sert ''eyalet sistemi'' tepkisi ve ''hayır'' sinyali!
    Mağdur Kürsüsü

    “Sadece ve sadece avukatlık yaptı”
    Genel

    Demokrasi için ''hayır''
    Genel

    Demokratlar İzmir'de 'Hayır'ın gerekçelerini anlatacaklar
    Cevher İLHAN

    107 sene öncesine dönülmek isteniyor
    Süleyman KÖSMENE

    Resûlullah (asm) bizim yarınımızdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.