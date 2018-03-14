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14 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Tetikçinin tetikçisi...

M. Latif SALİHOĞLU
14 Mart 2018, Çarşamba
GÜNÜN TARİHİ: 14 Mart 1964

Günün Tarihi: 14 Mart 1964. ABD mahkemesi, bir sûikast sonucu öldürülen Demokrat Başkan Kennedy'nin tetikçisini vuran tetikçi hakkında idam kararı verdi.

Bu tarihten yaklaşık yüz sene evvel, yine ABD’de benzer bir cinayet daha işlenmişti: 14 Nisan 1865’te, o tarihteki Başkan Abraham Lincoln, sûikast sonucu vurularak katledildi.

Kezâ, siyahî liderlerden Malkolm X (21 Şubat 1965) de öyle... O da, Lincoln’dan tam tamına yüz yıl sonra vurularak şehit edildi.

Aynı şekilde, Martin Luther King’in (4 Nisan 1968) vurulması da benzer bir hadise.

Şimdi, başta ABD olmak üzere, Türkiye ve başka ülkelerde de örnekleri bulunan bu türden cinayet hadiselerinin perde arkasını bir nebze olsun aydınlatmaya çalışalım.

* * *

Büyük sûikastların, özellikle siyasî cinayetlerin tetikçi failleri bilinse-bulunsa da, arka plândaki azmettiricilerin çoğu, maalesef karanlıkta kalıyor. Çünkü, asıl sorumlular, izlerini kaybettirecek her türlü tedbiri önceden alıyorlar. Bu tedbirlerin başında da, tetikçiyi ilk fırsatta “ölümle susturmak” geliyor. Tıpkı, Kennedy sûikastı dâvâsında olduğu gibi...

* * *

Evet, dünyanın hemen her yerindeki “mahiyeti meçhûl cinayetler”in aydınlatılması fevkalâde zordur. Zira, ölenle öldüren, yani katil ile maktul arasında doğrudan bir irtibat kurabilmek hemen hemen imkânsız bir durum arz ediyor. Siyasî kişiliklere olsun, mühim şahıslara yönelik diğer cinayetlerde olsun, mutlak ekseriyetle aracı taşeron ile sırf bir maşadan ibaret olan tetikçiler kullanılır. Cinayeti hedefleyenler ile cinayeti işleyenler arasında o derece kalın ve kesif perdeler vardır ki, işin arka plânında olup bitenleri büsbütün karanlıkta bırakır, adeta görünmez kılar.

Bu genel ifadelerin ardından, şimdi Kennedy cinayetine biraz daha yakından bakalım.

* * *

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (35. Başkan) John F. Kennedy, 22 Kasım 1963 günü Teksas eyaletinin Dallas şehrine yaptığı ziyaret esnasında bir sûikast neticesi vurularak öldürüldü.

Cinayetin ardından kaçarak izini kaybettirmeye çalışan Lee H. Oswald isimli tetikçi, bir saat kadar sonra kendisini takip ettiği zannıyla bir polisi de vurarak öldürdü.

Tetikçi tekrar kaçarak bir sinemada gizlenmeye çalıştığı aynı gün içinde yakalanarak tutuklandı. Cinayetten iki gün sonra, yani 24 Kasım Pazar günü, tetikçi Oswald, Dallas Emniyet Müdürlüğü’nden alınarak hapishaneye götürülecekti. Sanığın öldürüleceği yolunda polise birçok ihbar yapılmasına rağmen, tetikçi Oswald, tedbirsizlik ve tam bir lâkaydlık içinde, meraklılardan ve gazetecilerden oluşan bir kalabalığın arasından geçirilerek götürülüyordu. Ayrıca, televizyonlar da bu sahneyi canlı olarak yayınlıyordu. 

İşte tam bu esnada, gazetecilerin bulunduğu yerden öne doğru fırlayan Jack Ruby isimli şahıs, elindeki tabancayla Oswald'ı yakın mesafeden yaylım ateşine tuttu.

Ağır yaralı ve elleri kelepçeli olduğu halde hastahaneye kaldırılan Oswald, aynen Kennedy gibi o da kurtarılamayarak öldü.

Başkan Kennedy'yi öldürmekten tutuklanan Oswald'ı herkesin gözü önünde çekip vuran Jack Ruby'nin geçmişi hayli karanlıktır. Kirli ve karanlık işlere girip çıkmış bir kişi olarak biliniyordu. Fakat o, mahkemede Başkan Kennedy'ye yapılan suikasttan çok etkilendiği için katili öldürdüğünü ileri sürüyordu.

Yapılan yargılama sonunda, Jack Ruby, 14 Mart 1964 tarihinde ölüme mahkûm edildi. Bu sûretle, tetikçinin tetikçisi de idam edilmek sûretiyle ortadan kaldırılmış oldu.

Bütün bu gelişmelerin, özellikle Kennedy cinayetinin arka planında İsrail'in, daha doğrusu Yahudilerin parmağı olduğu yönünde pekçok yorum ve değerlendirme yapıldı.

@salihoglulatif:

Başkanlık Sistemi, seçmen kitlesini iki ana blokta toplamaya götürür. Sistem, % 50+1’e zorlar, hatta mecbur eder. Şimdi ‘Cumhur İttifakı’ az-çok kesinleştiğine göre, siyasette mecburen ‘Demokrat İttifak"a doğru bir gidiş olacak: Tıpkı, ABD’deki durum gibi. Başka hiç çaresi yok. İster şimdi, ister yarın. Ama bir gün mutlaka!

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