HDP'li Fırat, Rabia işareti yaptı

HDP'nin Mersin'de düzenlediği mitingde partililere seslenen Mersin Milletvekili Dengir Mir Fırat, sahnede Rabia işareti yaptı. Fırat, "Bundan sonra bu işaret bizim." dedi.

HDP, referandum çalışmaları kapsamında geçtiğimiz gün Mersin'de miting düzenledi. Mersin Milletvekili Dengir Mir Fırat mitingde partililere bir konuşma yaptı. "BUNDAN SONRA RABİA BİZİM İŞARETİMİZ" Sahnede "Rabia" işareti yapan Dengir Mir Fırat, "Cumhurbaşkanı kalkıp şöyle bir işaret yapıyor ya. Bundan sonra bu işaret bizim işaretimiz. Dört temel vazgeçilmezimiz var. Birincisi demokrasi, ikincisi özgürlükler, üçüncüsü adalet ve dördüncüsü eşitlik. Bunu unutmayın." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık kullandığı "Rabia" işareti, 'Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan' anlamına geliyor.

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