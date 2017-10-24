İstifası istenen AKP'li Uğur'dan istifa haberleri hakkında açıklama

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Edip Uğur'un, pazartesi günü istifasını açıklayacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanları arasında yer alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur'un, pazartesi günü istifa edeceği yönünde, bazı televizyon kanallarında haber yapılması üzerine, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın danışmanları, haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Belediye yetkilileri, Başkan Uğur'un da hakkındaki 'pazartesi günü istifa edeceği' yönündeki haberleri televizyondan izlendiğini ve bunun doğru olmadığını söylediğini belirtti. DHA

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