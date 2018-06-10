Şimşek: En çok değer kazanan para birimi TL

Ekonomİden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Twitter’dan Türk Lirası ve dövizle ilgili değerlendirmede bulundu.

The Spectator Index sayfası Twitter üzerinden son bir hafta içinde dolar karşısında değer kazanan ve değer kaybeden para birimlerini sıraladı. Şimşek The Spectator Index sayfasının paylaşımı retweetleyerek, ‘Son bir haftada ABD dolarına karşı en çok değer kazanan para birimi TL.’ mesajını yayınladı. Şimşek’in bu mesajına geçen haftalarda Türk Lirası’nın değer kaybı dolayısıyla tepki geldi. The Spectator Index sayfasının sıralamasına göre yüzde 4’le Türk Lirası geçen hafta dolar karşısında değer kazanan para birimleri arasında ilk sırada yer alıyor.

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