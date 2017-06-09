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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Kudsî hizmetlerde muvaffakiyet

09 Haziran 2017, Cuma
Şeytanlar yerinde sayan ve hiçbir işi iman hizmeti adına dert edinmeyenleri dert edinmezler…

Onlar için iman hizmetine canla başla koşanlar, bu kudsî dâvâda canhıraşane çalışanlar hedeftir, uğraşılacak, şaşırttırılacaklar bunlardır…

Bu hizmet-i Kur’âniye ve imaniyede koşanlar, koşturanlar, koşturulanlar için rehber, kılavuz yalnız ve yalnız Allah’ın rızasıdır… İhlâsla ve uhuvvet dairesinde hareket edebilmektir…

Bu hizmet-i Kur’âniyede bulunanların en mühim, en dikkat edecekleri bir konu ise birbirleriyle her ne durum ve şartta olursa olsun münakaşa etmemeleri, birbirleriyle cedelleşmemeleri; kusur aramamaları, aleyhlerinde konuşmamaları ve eksik yapılmış olan hal ve hareketleri takip etmemeleridir… Büyük Üstad’ın şefkatli tavsiyelerinden çıkmamalarıdır… ”Sizi kasemle temin ederim ki, biriniz bana en büyük bir hakaret yapsa ve şahsımın haysiyetini bütün bütün kırsa, fakat hizmet-i Kur’âniye ve imaniye ve nuriyeden vazgeçmezse, ben onu helâl ederim, barışırım, gücenmemeye çalışırım.”…

Kudsî iman hizmetinin düşmanları, şeytanlar, insi şeytanlar ve zındıka komitesinin adamları daima bir fırsat kolluyorlar ki, en küçük bir hatayı, eksikliği, noksanlığı veya bilmeyerek yapılmış bir fiili bahane ederek araya girsinler, ihtilâflara, iftiraklara ve ihlâssız tesanüdü, uhuvveti bozacak manasız tavır ve hallere Kur’ân’ın, İslâmın, imanın hadimlerini, talebelerini düşürsünler!.. Allah yolundan inhiraf ettirsinler, ayırsınlar, koparsınlar veya âtıl hale getirsinler.

Hepimiz bu hizmet-i Kur’âniye ve imaniye dairesinde birbirimizin yardımına koşmaya, omuz vurmaya ve şefkatle, merhametle yekdiğerimizi kucaklamaya mecburuz ve mükellefiz… Allah yolunda mütevaziyane kusuru kabullenmek ve münâzaayı, münakaşayı bitirmek yapılmak istenen hizmetten daha evlâ ve daha önemlidir…

İhlâsı esas alarak, uhuvvetle, tesanüdle, ittihat etmek bir ve beraber olmak, kucaklaşmak şu zemin ve zamanda her şeyden daha ehemmiyet arz etmektedir.

Allah’ın rahmeti ve bereketini, ihsan ve ikramını ancak ihlâsla, uhuvvet ve muhabbetle kazanmamız ve bu kudsî hizmette muvaffak olmamız mümkündür…

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  • Yalçın Bosnalı

    09.06.2017 10:22:22

    "Hayat-ı maneviye ve sıhhat-i ubudiyet, adâvet ve inat ile sarsılır. Çünkü vasıta-i halâs ve vesile-i necat olan "ihlas" zayi olur. Zira tarafgir bir muannid, kendi a'mal-i hayriyesinde hasmına tefevvuk ister. Hâlisen livechillah amele pek de muvaffak olamaz. Hem hüküm ve muamelatında tarafgirini tercih eder, adalet edemez. İşte ef'al ve a'mal-i hayriyenin esasları olan "ihlas" ve "adalet" husumet ve adâvetle kaybolur." Risale-i Nur - Mektubat(302) "Ey kardeşlerim! Mühim ve büyük bir umûr-u hayriyenin çok muzır manileri olur. Şeytanlar o hizmetin hâdimleriyle çok uğraşır. Bu manilere ve bu şeytanlara karşı, ihlas kuvvetine dayanmak gerektir. İhlası kıracak esbabdan; yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Hazret-i Yusuf aleyhisselâm اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٓوءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبّٖى demesiyle nefs-i emmareye itimat edilmez. Enaniyet ve nefs-i emmare sizi aldatmasın" Risale-i Nur - Lem'alar(193) Allah'a emanet olunuz.Saygılarımla

Risale-i Nur Külliyatı

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