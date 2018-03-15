Samsun fuar notları

Fuarlar ne büyük bir nimet ve ne büyük bir hizmet alanı. 4. Karadeniz Kitap Fuarı için Samsun-Tekkeköy’deki fuar alanında Yeni Asya Neşriyat olarak yerimizi aldık.

Geçen yıla göre daha büyük ve daha göz alıcı bir dizayn ile okurlarımızın, takipçilerimizin ve bizi ilk defa tanıyacak olanların karşısına çıktık.

Elli yıllık sağlam bir çınar olan Yeni Asya gazetesiyle, dergileriyle, çıkardığı kitapları ile geçen yıllara oranla daha büyük bir ilgi, daha büyük bir sevgi ve alâka gördü. Yeni Asya Neşriyat Müdürü Cesim Aydın’ın Ankara’da yapılacak olan fuara katılması dolayısıyla iki günün ardından görevi Samsun’dan Selim Çepni, Amasya’dan Oğuz Yiğiter ve Alaçam’dan biz devraldık. Açıklanan katılımcı sayısına baktığımızda geçen yıl yüz yirmi bin kişinin katıldığı kitap fuarına bu yıl yüz seksen bini aşkın kişi katılmış. Bu da yayın evleri için büyük mutluluk ve şevk sebebi.

Yeni Asya’nın son yıllarda yaptığı büyük atılımlar gerçekten takdire şayan. Sosyal medyada yapılan her bir kitap paylaşımı fuarda en güzel bir dönüşüm sağladı ve sosyal medya vasıtası ile Yeni Asya ile tanışan hayli bir insan ile tanıştık. Gelenlere kitap tanıtımı ve satışı yapmanın yanı sıra onların yaşadıkları sıkıntıları ve mağduriyetleri dinleyerek bizzat şahit olduk. Onların dertlerine ve sıkıntılarına ortak olmaya çalıştık. Çoğu kişinin Yeni Asya Neşriyatın standını görünce gözlerindeki ışığı ve duygu yoğunluğunu gördük.

Standımızı ziyaret eden her kişiden Yeni Asya bir tane, duâlarımız Yeni Asya ve bütün çalışanları ile sözlerini duymaya alışmıştık. Sürekli Yeni Asya’ya duâ ettiklerini söyleyenler, Yeni Asya’nın duruşunu takdir ettiklerini söyleyenler, Yeni Asyayı tanımaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirenlerle doldu taştı standımız.

Yaşadığımız ve bizi etkileyen bir kaç olayı sizlerle paylaşmak istiyorum: Eşi ile birlikte öğretmenlikten ihraç edilmiş iki çocuklu bir anne, eşi ceza evinde kendi denetimli serbest. Yaşadıkları olayları göz yaşları ile anlatıyor. Cüzdanını çıkardı “Buraya gelirken sadece 20 tl vardı cüzdanımda yol paramı, çay ve simit paramı ayırdım kalan 10 tl’min Yeni Asya’ya nasip olması için iki saatlik yoldan geldim. Paramın Yeni Asya’ya nasip olmasını istedim ve başka hiçbir yere uğramadım, çünkü uğranacak hiçbir yer yok. Allah, Yeni Asya’dan razı olsun. Zalimler içinde yaşasın Cehennem’’ dedi.

Bu tablo karşısında hiçbir vicdan sessiz kalamaz, bu duygular taşa söylense paramparça olur gerçekten. Yine, kâtiplik yaparken ihraç edilmiş bir kardeşimiz “Tek Yeni Asya kaldı ayakta, dik durdu. Allah razı olsun sizlerden” diyerek göz yaşlarını tutamadı. Cumartesi günü Süleyman Kösmene’nin, Pazar günü ise Kâzım Güleçyüz’ün kitaplarını imzaladığı fuar yoğun bir katılımla ve şevk ile geçti.

