Dijital pazarlama

Günümüzde teknolojinin gelişim hızı ve yenilenme süreci, her geçen gün çok daha hızlı bir şekilde ilerlemekte.

Bu hızın yükselmesi ve her yeniliğin bir değişimi beraberinde getirmesiyle, sosyal hayatla birlikte kurumsal hayatın işleyişinde de büyük farklılıklar meydana gelmiştir.

İnsanların davranış şekilleri ve alışkanlıkları teknolojinin meydana getirdiği yeni düzene paralel değişim göstermektedir. Biz de bu değişimi İslâmî yaşantıya uygun olarak geliştirmeliyiz.

Dijital İslâm pazarı da katlanarak büyüyor ve gelişiyor. Her geçen gün yeni yeni ürün piyasaya çıkıyor. Amaç İslâmî kurallara göre yaşayanların hayatlarını teknolojiyle kolaylaştırmak. Yayıncılık alanında da gelişen teknolojiyle birlikte cep telefonlarına uygun dijital cep kuran, cep nur, cep külliyat gibi ürünler çıkmakta dijital ticaret ve pazarlamanın önemi artmaktadır. Bu tür ürünler gençlerin ilgisini çekmektedir. Yeni Asya Neşriyat’ın bu alandaki çalışmaları gündeme alması faaliyet alanını genişletmesi gerekiyor. Her dönem insanının ihtiyaçları buna paralel pazarlama anlayışı da değişiyor. Geçmişte üreticinin ön planda tüketicinin arka planda olduğu klâsik pazarlama anlayışının yerini tüketicinin öne çıktığı, onun isteklerine hitap eden materyallerin üretilmesine ve sunulmasına ihtiyaç vardır.

İletişimin geliştiği dünyamız bir köy hükmündedir. Bugün dünya ne üzerinde dönüyor diye sorulsa ticaretin ve ekonominin üzerinde demek mümkündür. Günümüzde dev firmaları hatta hükümetleri, devletleri ekonomiyle yıkmak olağan bir vakıadır.

Pazarlama şevkinin ikinci özelliği, mesleğiyle bütünleşmek, Bediüzzaman’ın ifadesiyle “fenâfi’s-san’at olmaktır “ (Muhakemât) Her insanın mesleğiyle bütünleşebilmesi ve onda fani olabilmesi de kişinin veya firmanın kendi istidat ve kabiliyetine uygun alanda zamanın şartlarına paralel hareket etmesi ve uzmanlaşmasına bağlıdır. Aksi takdirde sonucun olumsuz olması kaçınılmazdır.