2017'de kariyerlerini sona erdiren spor dünyasının yıldızları...

Dünyaca ünlü birçok sporcu, 2017'de kariyerlerini sona erdirerek hayranlarını üzdü.

Dünyanın en hızlı insanı Usain Bolt ile Roma'nın efsane futbolcusu Totti'nin emekliye ayrıldığı 2017 yılında, başarılı birçok sporcu daha kariyerini noktaladı.

Bu sene, birçok dünyaca ünlü sporcunun kariyerini sonlandırdığı yıl olarak öne çıktı.

Futbolda Francesco Totti, Andrea Pirlo, Frank Lampard, Kaka, Dirk Kuyt, Philipp Lahm, Xabi Alonso, atletizmde Usain Bolt, otomobil yarışında Felipe Massa, bisiklette Alberto Contador, teniste Martina Hingis, basketbolda Paul Pierce, boksta ise Wladimir Klitschko, spor kariyerlerine son verme kararı alan isimler arasında yer aldı.

Yeşil sahaların emektarları

Futbolda 2017 yılında birçok yıldız futbolcu emeklilik kararı aldı. Tüm kariyerini İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da geçiren Francesco Totti, 25 sezon oynadıktan sonra kramponlarını astı.

Bir diğer İtalyan futbolcu Andrea Pirlo da kariyerine 2017'de nokta koydu. Son olarak ABD Birinci Futbol Ligi ekiplerinden New York City forması giyen Pirlo, İtalya'nın önde gelen kulüpleri Juventus, Milan ve Inter'de uzun yıllar top koşturdu.

İngiliz futbolunun yetiştirdiği en iyi orta saha oyuncularından biri gösterilen Frank Lampard, Pirlo gibi New York City'de kariyerini sonlandırdı.

2007'de dünyada yılın futbolcusu seçilen Brezilyalı oyuncu Kaka, ABD'de emekliye ayrılan bir diğer isim oldu. Son olarak Orlando City forması giyen Kaka, Real Madrid ve Milan ile birer lig şampiyonluğu yaşarken, Milan ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de elde etti. Kaka, 2002'de Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kaldırdı.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Dirk Kuyt, Hollanda temsilcisi Feyenoord'da kariyerine nokta koydu.

Alman ekibi Bayern Münih'in efsane isimlerinden Philipp Lahm da 2017'de kariyerini sonlandıran futbolcular arasında yer aldı. Bayern Münih'te emekliye ayrılan bir diğer futbolcu da Xabi Alonso oldu.

Öte yandan, İtalyan Antonio Cassano, Çek Tomas Rosicky, Arjantinli Esteban Cambiasso, Alman Kevin Kuranyi gibi önemli oyuncular da 2017'de futbola veda ettiklerini açıkladı.

Atletizm, Bolt'suz kaldı

Kariyerinde 8 olimpiyat altın madalyası bulunan, 100 ve 200 metrede dünya rekorlarını elinde tutan Jamaikalı Usain Bolt, 2017'de Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ardından spor kariyerini tamamen sonlandırdı.

Paul Pierce emekli oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yıldızlarından Paul Pierce, 15 yılını geçirdiği Boston Celtics ile sözleşme imzalayarak 2017'de kariyerini sonlandırdı.

Hingis kortlara veda etti

Kariyerinin son döneminde çiftlerde mücadele eden İsviçreli tenisçi Martina Hingis, 2017 WTA Finalleri sonrası emekliye ayrıldı.

Contador evinde emekliye ayrıldı

İspanyol sporcu Alberto Contador, yol bisikletinde sezonun son büyük yarışı 72. İspanya Bisiklet Turu'nda (La Vuelta) yarışarak, kariyerine nokta koydu

Massa bu kez bırakabildi

Geçen yıl pistlere veda eden ancak Valtteri Bottas'ın Mercedes'e transfer olmasıyla zorda kalan Williams'ın davetini geri çevirmeyen 36 yaşındaki Massa, Formula 1'e veda etti.

Wladimir Klitschko 2018'de yok

Klitschko kardeşlerin küçüğü Boksör boksta ise Wladimir Klitschko, 2017'de spora veda eden bir diğer isim oldu.