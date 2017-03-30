Leyle-i Regaib rahmetle geliyor

BU GECE DUÂLAR REDDOLUNMAZ

Dün Recep ayı girdi.

Bu gece ise, Recep ayının ilk Cuma gecesi. Bu gece Regaip Gecesidir.

Bir de müjde: Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki: “Şu beş gecede yapılan duâlar geri çevrilmez. Regaip Gecesi, Şaban’ın 15. gecesi, Cuma geceleri, Ramazan bayramı gecesi ve Kurban Bayramı gecesi.”1

Ahirete doğru doludizgin yol alırken, bizi karşılayan her rahmet saatini tevbe ve teveccüh saati bilmeliyiz.

Bediüzzaman Hazretleri bir mektubunda leyle-i regaibin hususî rahmet müjdeleriyle kâinatın alkışladığı bir gece olduğunu bildiriyor:

“Aziz kardeşlerim, size iki pusulayı Leyle-i Regaipten altı saat evvel yazdım. “Hizbü n-Nuriye” kâğıt ile teslimden sonra, katiyyen benim kanaatimde bir nevi Mu’cize-i Ahmediye olarak, iki aydan beri mütemadiyen kuraklık ve yağmursuzluk, her tarafta daima namazlardan sonra pek çok duâların akim kaldığı ve herkes meyusiyetten derd-i maişet endişesiyle kalben ağlarken, birden Leyle-i Regaip-bütün ömrümde hiç mislini işitmediğim ve başkalar da işitmediği-üç saatte yüz defa, belki fazla tekrarla melek-i ra’dın yüksek ve şiddetli tesbihatıyla öyle bir rahmet yağdı ki, en muannide dahi Leyle-i Regaibin kudsiyetini ve Hazret-i Risaletin bir derece, bir cihette âlem-i şahadete teşrifinin umum kâinatça ve bütün asırlarda nazar-ı ehemmiyette ve Rahmeten lil-Âlemin olduğunu ispat etti ve kâinat o geceyi alkışlıyor diye gösterdi.”2

MELEKLER DUÂ EDİYOR

Bu gece ve bu günden sonra, üç ay boyunca ehl-i sema ehl-i dünya için daha çok duâ edecek, daha çok istiğfar edecek, daha çok tazarru ve niyazda bulunacak, daha çok Cenneti isteyecek ve daha çok Cehennemden insanlar adına Allah’a sığınacak.

Kur’ân buyuruyor ki: “Arş’ı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunan melekler Rablerini hamd ederek tespih ederler, O’na inanırlar ve inananlar için (şöyle diyerek) bağışlanma dilerler: “Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O hâlde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları Cehennem azabından koru.”3

Böyle bir fırsat değerlendirilmez mi?

Böyle bir uhrevî Pazar görmezden gelinir mi?

Böyle bir ticaret ve bereket mevsimi boş geçirilir mi?

Recep ayının ilk Cuma gecesine Regaib diyenler, meleklerdir. Recep ayının ilk gecesi olunca, üst üste gelen iki büyük kıymet ve fazilet bu geceye ayrı bir manevî değer katmaktadır. Allah bu gecede mü’minlere bol ihsan ve ikramlarda bulunur, kullarına ne isterlerse verir, duâlarını kabul eder, günahlarını bağışlar. Bu açıdan bu geceyi elimizden geldiğince ibadetle, namaz kılarak, varsa kaza namazlarımızdan bir miktar kılarak, Kur’ân okuyarak, Risale okuyarak, Cevşen, Tahmidiye gibi kuvvetli duâ metinlerini okuyarak geçirmek geceden payımıza düşen rahmeti, feyzi ve bereketi inşallah arttıracaktır.

Ziraatte bir ekim mevsimi vardır. O mevsimde toprak canlı gibidir. Bağrına düşen tohumu ana kucağı gibi sarar ve ona hayat nükteleri fısıldar. Su canlıdır, güneş canlıdır. Böyle ziraat mevsimlerinde ekilen tohumlar çabucak çıtlar, filiz verir ve bereketle meyveye durur.

İşte üç aylar rahmetin coştuğu ekim aylarıdır.

Recep, Şaban ve Ramazan aylarında eken bazen bire bin, bazen bire otuz bin katıyla hasılat alır, meyvedar olur.

Bediüzzaman diyor ki: “Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerifte yüzden geçer, Şâban-ı Muazzamda üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadirde otuz bine çıkar.”4

BEDİÜZZAMAN MÜBAREK GECELERİNİZİ TEBRİK EDİYOR

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri şuhur-u selasenizi ve leyle-i Regaibinizi tebrik ediyor:

“Aziz ve sıddık kardeşlerim ve fedakâr ve sadık arkadaşlarım! Evvelâ: Sizin, bu mübarek şuhur-u selâse ve içindeki kıymettar leyâli-i mübarekeleri tebrik ediyoruz. Cenâb-ı Hak, her bir geceyi sizin hakkınızda birer leyle-i Regaib ve leyle-i Kadir kıymetinde size sevap versin. Âmin.” 5

Leyle-i Regâibinizi tebrik ederim.

Dipnotlar:

1- İbn-i Asâkir. 2- Emirdağ Lâhikası: 36. 3- Mü’min Sûresi: 7. 4- Şuâlar, s. 424. 5- Kastamonu Lâhikası: 56.