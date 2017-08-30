Kapadokya Türkiye’yi geziyor!

“Masallar Diyarı Kapadokya” projesi kapsamında son teknoloji ile donatılan Mobil Kapadokya TIR’ı Türkiye’nin dört bir yanında 15 şehri gezecek.

Dünyanın en eşsiz rotalarından biri olarak kabul edilen Kapadokya ve Nevşehir bölgesinin tanıtımı için Nevşehir Valiliği’nin talimatı ve Ahiler Kalkınma Ajansının destekleri ile oluşturulan Masallar Diyarı Kapadokya projesi başlıyor. Proje kapsamında son teknoloji ile donatılan Mobil Kapadokya TIR’ı Türkiye’nin dört bir yanında 15 şehri gezerek ziyaretçilere eşsiz bir Kapadokya deneyimi yaşatacak. Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Vekili Bekir Varol projenin bölgenin tanıtımına ve turizme hizmet etmek amacı ile başlatıldığını ifade etti.

VR Gözlükler ile sanal tur deneyimi

Kapadokya Tanıtım TIR’ı İzmir’den Sivas’a, Trabzon’dan Antalya’ya Türkiye’nin dört bir yanında 15 ili gezecek.

İstanbul’da, 9 Eylül’de Beşiktaş Barbaros Bulvarı ve 10 Eylül’de Caddebostan Sahili’nde görülebilecek olan tanıtım TIR’ı ziyaretçileri için eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Neler görülecek?

Kapadokya ve Nevşehir bölgesinin tarihî, turistik alanlarının tanıtımı için özel tasarlanmış olan TIR’ın içinde LED ve Plazma ekranlar yer alıyor. Bölgenin özel kameralar ile çekilmiş filmleri hem bu ekranlardan hem de Sanal Gerçeklik (VR) gözlükleri ile izlenebiliyor. Sanal gerçeklik teknolojisi ile çekilen filmlerde; Peribacıları, Kapadokya bölgesinde yer alan eski uygarlıkların izleri yer alıyor. Ayrıca Anadolu çömlekçilik sanatının merkezi Avanos ve Avanoslu çömlek ustalarının marifetli ellerinden çömlek yapımının inceliklerini sanki yanlarındaymış gibi görebiliyorlar. Dokuma tezgâhlarında yüzyıllardır yaşatılan Anadolu motiflerinin renk canlılığına, TIR’da yer alan teknoloji dünyası ile adeta dokunma imkânını bulabiliyorlar. Böylece ziyaretçiler Nevşehir bölgesinin muhteşem tabiat ve tarihi alanlarında sanal bir tura çıkabiliyorlar. Mobil Kapadokya TIR’ını gezen katılımcılara minik biblolar hediye ediliyor. Ayrıca ziyaretçiler arasında yapılan mini yarışmalarda kazanan ilk üç kişi, 5 yıldızlı otellerde konaklamalı tatil, balon turları ya da safari kazanacak.

İstanbul - Yeni Asya