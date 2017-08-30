"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 AĞUSTOS 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Kapadokya Türkiye’yi geziyor!

30 Ağustos 2017, Çarşamba 23:00
“Masallar Diyarı Kapadokya” projesi kapsamında son teknoloji ile donatılan Mobil Kapadokya TIR’ı Türkiye’nin dört bir yanında 15 şehri gezecek.

Dünyanın en eşsiz rotalarından biri olarak kabul edilen Kapadokya ve Nevşehir bölgesinin tanıtımı için Nevşehir Valiliği’nin talimatı ve Ahiler Kalkınma Ajansının destekleri ile oluşturulan Masallar Diyarı Kapadokya projesi başlıyor. Proje kapsamında son teknoloji ile donatılan Mobil Kapadokya TIR’ı Türkiye’nin dört bir yanında 15 şehri gezerek ziyaretçilere eşsiz bir Kapadokya deneyimi yaşatacak. Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Vekili Bekir Varol projenin bölgenin tanıtımına ve turizme hizmet etmek amacı ile başlatıldığını ifade etti.   

VR Gözlükler ile sanal tur deneyimi

Kapadokya Tanıtım TIR’ı İzmir’den Sivas’a, Trabzon’dan Antalya’ya Türkiye’nin dört bir yanında 15 ili gezecek.

İstanbul’da, 9 Eylül’de Beşiktaş Barbaros Bulvarı ve 10 Eylül’de Caddebostan Sahili’nde görülebilecek olan tanıtım TIR’ı ziyaretçileri için eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Neler görülecek?

Kapadokya ve Nevşehir bölgesinin tarihî, turistik alanlarının tanıtımı için özel tasarlanmış olan TIR’ın içinde LED ve Plazma ekranlar yer alıyor. Bölgenin özel kameralar ile çekilmiş filmleri hem bu ekranlardan hem de Sanal Gerçeklik (VR) gözlükleri ile izlenebiliyor. Sanal gerçeklik teknolojisi ile çekilen filmlerde; Peribacıları, Kapadokya bölgesinde yer alan eski uygarlıkların izleri yer alıyor. Ayrıca Anadolu çömlekçilik sanatının merkezi Avanos ve Avanoslu çömlek ustalarının marifetli ellerinden çömlek yapımının inceliklerini sanki yanlarındaymış gibi görebiliyorlar. Dokuma tezgâhlarında yüzyıllardır yaşatılan Anadolu motiflerinin renk canlılığına, TIR’da yer alan teknoloji dünyası ile adeta dokunma imkânını bulabiliyorlar. Böylece ziyaretçiler Nevşehir bölgesinin muhteşem tabiat ve tarihi alanlarında sanal bir tura çıkabiliyorlar. Mobil Kapadokya TIR’ını gezen katılımcılara minik biblolar hediye ediliyor. Ayrıca ziyaretçiler arasında yapılan mini yarışmalarda kazanan ilk üç kişi, 5 yıldızlı otellerde konaklamalı tatil, balon turları ya da safari kazanacak.

İstanbul - Yeni Asya

Etiketler: kapadokya
Okunma Sayısı: 3
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    183. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Konu adaletse, hep aranmalı

    Öğretmenlere sürgün şoku

    Meteoroloji 6 ili uyardı, saat verdi!

    Adıyaman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama!

    Moody’s'den Türkiye açıklaması

    Bir 15 Temmuz skandalı daha

    22 bin 202 tutuklu yerde mi yatıyor?

    Beş asırlık şahit...

    Millî Mücadele’de Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursî...

    İsrailli Bakandan küstah açıklamalar

    Terör saldırısının sivil şehitleri ebediyete uğurlandı...

    ''Türkiye’nin, etnik ve dini siyaseti, siyasi alanının dışına çıkartmasını diliyorum''

    Bedenlerine 22 yıldır hala ulaşılamadı...

    Arakan'da saldırılar devam ediyor: Budist derneğinden de katliama tepki geldi!

    Yurt genelinde bayramda hava durumu nasıl olacak?

    222 aranan kişi gözaltına alındı

    Almanya'dan ''Arakan'' çağrısı

    ''Taleplere yetişemiyorum"

    İlk değişiklik yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Mağduriyetlerin bedeli ağır olur
    Faruk ÇAKIR

    Mağdur yok diyen kaldı mı?
    Mağdur Kürsüsü

    Hiç aklımın ucundan geçmeyen şeyler benim için suç oldu
    Genel

    Yeni Asya ve Güleçyüz Nurcudur
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Nurdan rahatsız olan yarasalar
    Genel

    Bir 15 Temmuz skandalı daha
    Genel

    Millî Mücadele’de Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursî...
    Süleyman KÖSMENE

    Müjde günleri: Tevriye ve Arefe
    Genel

    ‘Mazlûmun ahı arşı titretir’
    Genel

    222 aranan kişi gözaltına alındı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.