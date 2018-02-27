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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Maslak metrosunda tehlikeli dolu anlar!

27 Şubat 2018, Salı 20:08
İstanbul Maslak'taki İTÜ Ayazağa metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle oluşan boşluğa 1 kişi düştü. Düşen kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Olay saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  İTÜ Ayazağa metro istasyonundaki yürüyen merdiven önce aniden durdu, ardından tekrar hareketlendi. Yürüyen mervidenlerin paletlerinin kopması sonucu ortada oluşan boşluğa bir kişi düştü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Oluşan boşluktaki kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Maslak Ayazağa Metro İstasyonu'ndaki olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Maslak Ayazağa Metro İstasyonu'nda 17.30 sıralarında bakımı yapılan yürüyen merdivenin önündeki uyarı-koruma tabelasını dikkate alamayarak  bir vatandaş tehlikeli bölgeye girmiştir. Bu sırada tamiratı yapılan merdiven tambur boşalması olunca basamaklar çökmüş vatandaş altına düşmüştür. İtfaiye olay yerinde yaralı vatandaşı  sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışıyor. Vatandaşın hayati tehlikesi bulunmuyor" ,

DHA

Etiketler: maslak, yürüyen merdiven
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